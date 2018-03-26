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黨工只剩2人 國民黨屏縣黨部辦餐會募款

食材不浪費 業者將推醜蔬果主題餐廳

2018-03-26 18:12中央社 台中26日電

每年有很多賣相不佳的醜蔬果被丟棄，造成嚴重食物浪費，王品集團董事長陳正輝（右）與...
每年有很多賣相不佳的醜蔬果被丟棄，造成嚴重食物浪費，王品集團董事長陳正輝（右）與執行長楊秀慧（左）26日表示，將推出以醜蔬果為主要食材的餐廳，讓醜蔬果也能成為餐廳的佳餚。 中央社
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面對全球糧食短缺危機威脅，每年卻有很多賣相不佳的醜蔬果被丟棄，王品集團董事長陳正輝今天表示，今年將推出以醜蔬果為主要食材的餐廳，讓醜蔬果變身美味料理。

在全台擁有271家門市餐廳的王品集團，今天在台中市舉辦供應商年會，近500家食材供應商出席，陳正輝在年會中預告，今年將推出以醜蔬果為主要食材的餐廳，讓醜蔬果也能成為餐廳的佳餚。

王品集團執行長楊秀慧表示，集團2017年總採購品項超過3500項，其中蔬果類超過8800噸，豬牛羊等肉類也有2800噸。

楊秀慧指出，根據聯合國報告，2050年全球將面臨毀滅性的糧食危機，經集團深入研究剩食與地力永續發展的課題，發現台灣在2015年的農業廢棄物，高達464萬噸，以蔬菜最多，水果居次。

楊秀慧表示，根據雲林二崙鄉農會的資料顯示，許多蔬果在生產處理階段，就因為賣相不佳、不符市場規格，被列為NG蔬果，淘汰率高達30%，只因為沒有完美無瑕的外表，就遭到丟棄，造成嚴重食物浪費，其實醜蔬果的營養成分都一樣。

為了呼籲供應商共同關注剩食議題，從供應鏈源頭出發，帶動並推廣減少食材浪費，增加食物新價值，陳正輝指出，目前正由主廚們針對醜蔬果研發美味料理，預計今年就會推出以醜蔬果為主要食材的餐廳，餐廳落腳地點會先選擇在都會區。

剩食聯合國廢棄物
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