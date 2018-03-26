違規占用孕婦專用停車位 未來可罰1200元

2018-03-26 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



孕婦專用停車位將強制入法。交通部今天預告訂定「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」草案，未來公共停車場應針對孕婦及育有6歲以下兒童者設停車位，最快下月上路，屆時有1年宣導期，若違規占用，最高可罰1200元。

交通部指出，台灣育兒環境不夠友善，孕婦及育有6歲以下兒童者，停車位的設置數量少且分布不均，導致育家長與孩童外出時常遭遇不便。因此根據「兒童及少年福利與權益保障法」第33條規定，要求特定場域的停車場設置孕婦、育有6歲以下兒童者的停車位。

根據該草案，汽車停車位滿25個、未滿100個的公共停車場，至少應設置1個提供孕婦及育有6歲以下兒童者的車位；汽車停車位100個以上未滿150個者，至少設置2個，汽車停車位150個以上未滿200個者，至少設置3個，以此類推。

未來包括公營事業、鐵路車站、航空站、捷運站、設有兒科病房或產科病房的醫院、觀光遊樂園區、營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上的百貨公司及零售式量販店等，都應保留2％汽車停車位，作為孕婦、育有6歲以下兒童者停車位。且停車位應靠近電梯、人行出入口或管理室等便捷處所，設置處也要利於辨識。

根據該草案，若違規占用，依「停車場法」處以600元至1200元罰鍰，並可逕行移置違規車輛；不過，針對罰則部分將給予1年宣導期，由相關主管機關並加強宣導，避免停車位遭占用。