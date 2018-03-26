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軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

9桶硫酸倒馬路汙染 台61線南下24k封閉禁行

2018-03-26 17:02聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市一輛貨櫃車黃姓司機今天下午從蘆竹區山腳載運10桶硫酸，準備載往楊梅一家化學工廠，他開車從蘆竹台15線左轉台61快快速道24公里處，疑因車速太快、車內載運的硫酸桶重心不穩，加上右側門沒關緊，造成9桶硫酸被甩出車外，硫酸外洩嚴重，造成台61快速道24公里處附近瀰漫濃濃硫酸臭味，硫酸滲入地下汙染環境，業者會同環休局緊急使用石灰粉末、吸棉紙處理，消防局、環保局、警方今天下午緊急派人警戒現場，警方宣布台61線24公里南下車道封閉禁止通行。

桃園市消防局、警方表示，桃園市一家化學廠委託貨運公司，從蘆竹區山腳一家化學廠載運10桶硫酸液，載送到楊一家化工廠，黃姓貨車司機從蘆竹台15線行駛，準備左轉台61線走快速道，左轉台61線的24公里處，車內硫酸過重，疑圈車速過快，重心不穩，其中9桶硫酸從沒關緊的側邊甩出車外，硫酸外洩，汙染道路環境約1、20坪，危害環境。

桃園市環保局派人會同環保署化災應變技術小組人員前往現場處理善後，為避免汙染環境擴大，環保局人員禁止使用水沖洗，業者緊急使用石灰粉末、吸棉紙現場處理，業者表示配合環保局會處理善後。環保局表示，先處理外洩硫酸液體，將依廢清法規定處罰業者疏失。

桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保...
桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保等單位緊急處理善後，南下車道封閉禁行。圖／警方提供
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桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保...
桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保等單位緊急處理善後，南下車道封閉禁行。圖／消方局提供
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桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保...
桃園市貨櫃車載運10桶硫酸左轉過快9 桶硫酸甩出車外洩滿地、汙染環境，警消、環保等單位緊急處理善後，南下車道封閉禁行，用粉末、吸棉紙處理。圖／消防局提供
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