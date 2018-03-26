遭指打官方名號行騙 救國團駁不實傳言

2018-03-26 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



《自由時報》今天報導，中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝107年青年節籌備委員會」，對外謊稱「由總統府、行政院、內政部等部會推舉救國團擔任召委」，行文騙全國各大專院校。救國團今天下午召開記者會澄清指出，籌委會往年均拜會總統府、行政院等機關，雖然去年起停止，今年也收到總統府賀電，駁斥外界不實傳言。

救國團指出，中央政府於37年訂定每年3月29日為青年節，旨在紀念黃花崗為國起義殉難的72位烈士，民國45年起救國團承政府指示，開始籌辦「青年獎章」的選拔與頒授，62年來已有790位傑出青年榮獲「青年獎章」。

救國團總團部視察黃振愷表示，青年節籌備委員會每年都會請各大專院校推薦青年擔任籌備委員，每校推派1人，今年有55人，互選十三位成為執行委員負責活動的規劃籌備。救國團只是負責協助，每年會發文給總統府、外交部等單位，邀請成為輔導委員，這是青年政策的一環，也請託各單位接受青年委員會拜會。

截至105年，歷任總統與行政院長都曾接見青年代表。今年除立法院、法務部、國防部、外交部、警政署、消防署、教育部青年發展署、台灣電力公司等單位外，立法院院長蘇嘉全也親自接見青年節籌備會委員，總統蔡英文因當天有重要行程，公務繁忙，特發賀電給救國團、祝賀活動順利成功。

黃振愷表示，外界看到的那份公文，是較早的版本，在徵求總統府意見後，就做了修正，最新版本已將總統府在出席單位中刪除。救國團呼籲，救國團為青年服務的理想與信念永不熄滅，服務青年不應分藍綠，對於特定媒體與人士冷酷無情地打擊、刻意扭曲這個屬於青年人的平台，救國團深感不解和遺憾，期待社會各界共同關注青年輔導工作。

黃振愷表示，安排青年拜會相關機關，一方面是讓青年更了解政府的政策，像今年就代青年到林口電廠，由台電解釋燃煤發電程序，也到國防部參觀艦隊。有官員接見，不但對青年產生很大的鼓勵作用，也有助他們擘劃人生目標。