一演出一觀眾 河床劇團當代藝術館開房間

2018-03-26 16:24 中央社 台北26日電



河床劇團藝術總監郭文泰在台北當代藝術館推出「一次只為一名觀眾」的「開房間計劃：腹語術」，一房、一演出、一觀眾，透過私密又親密的觀演距離，打破觀眾與表演者之間的界限。圖為演出劇照。（河床劇團提供） 中央社 分享 facebook

作品總充滿詩意想像、引領觀眾啟動不同感官的河床劇團藝術總監郭文泰，將近年最受觀眾歡迎的「開房間」作品搬進台北當代藝術館，推出「一次只為一名觀眾」的「開房間計劃：腹語術」。

2011年，郭文泰開始了「開房間」系列演出，初始以飯店房間為場景，一房、一演出、一觀眾，透過私密又親密的觀演距離，打破觀眾與表演者之間的界限，重新激盪不同的演出可能與欣賞演出的感受。

後來，這個系列也進入美術館，在既有空間內打造出一座座宛如異次元空間的小世界，如同這次的「開房間計劃：腹語術」。

在「開房間計劃：腹語術」中，郭文泰將展場層層分割，觀眾得小心彎腰進入窄小的入口，接著就會像踏入兔子洞的愛麗絲，也像是闖入桃花源的陶淵明，進入一個與外界現實隔絕的異世界，在期間感受不同的空間轉移、聲響樂音與視覺感受。

郭文泰說，一直都在想一個問題：「越大的劇場、越大規模的演出代表越好或是越成功嗎？」透過「開房間」的系列，他反其道而行，並且推向極致，讓觀眾得以專心、獨自，近距離去感受表演者的氣味、當下的演出能量與狀態，對於表演者而言，也能在第一時間就抓取到觀眾的反應與感受。

「不論觀眾或表演者，都可以活在作品裡，這不只是看一場演出，是一場經驗的體會之旅，沒有人能預備，也無法預先期待。」郭文泰說。

值得一提的是，「開房間」系列口碑極佳，每次開賣都是秒殺，像是這次5天43場的「開房間計劃：腹語術」，不到1分鐘全數售罄。

主辦的台北當代藝術館表示，沒能成功預約的民眾，仍可把握週末3月31日、4月1日，利用開館時間進入MOCA Studio實驗展場參觀。郭文泰也將在3月31日下午2時30分在一樓活動大廳舉行「開房間計劃：親密的藝術」講座，分享創作歷程。