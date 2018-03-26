壢新醫院結盟中國醫大 提升中醫醫療與教研

2018-03-26 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園聯新國際醫療壢新醫院，今天與中國醫藥大學中醫學院，共同簽訂醫療與教學合作契約，同時進行臨床教學研究合作機構揭牌啟用。未來雙方將致力醫療及相關領域交流合作，共同發展中西醫整合、結合評估與治療，提升我國中醫醫療與教學研究發展。

中國醫藥大學中醫學院院長張恒鴻表示，壢新醫院在社區醫學、運動醫學、家庭醫學各方面的成果有目共睹。簽訂合作除了是「替學生來拜師」，延攬壢新醫院良醫擔任「良師」到校授課，未來學生能到壢新醫院學習、見習、實習，彼此互惠互益、相輔相成，共同精進醫療學術研究。

簽約儀式由壢新醫院黃忠智院長、中國醫大中醫學院院長張恒鴻代表簽署。聯新國際醫療集團總執行長張煥禎等多位醫師及主管共同參與見證。簽約儀式後在壢新醫院門診大樓地下2樓中醫科，揭牌啟用新成立的臨床教學研究合作機構。

未來雙方合作計畫，包括壢新醫院成為中國醫藥大學中醫學院的教學醫院，提供學生見習、實習與訓練，以及畢業生就職機會。中國醫藥大學中醫學院，將提供壢新醫院人員進修訓練，聘請各部科醫事人員擔任教師。就學術研究或委託，進行各類人才代訓，在不影響業務原則下，雙方人員均得互相支援、互為借調。

聯新國際醫療集團總執行長張煥禎表示，壢新醫院中醫科結合其他科別，或進行跨科醫療支援相當廣泛，對養生保健、運動醫學與疾病治療頗具成效，將全力支持中醫科，提供各項資源及空間協助，發展為醫院特色醫療。未來將更緊密結合社區醫療，挹注教學研究能量，促進發展產學合作平台。