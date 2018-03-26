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乳糖不耐不喝奶恐缺鈣 營養師教撇步克服

2018-03-26 16:01中央社 台北26日電

乳糖不耐症可能是台灣民眾少喝乳品原因；營養師建議，乳糖不耐者可先攝取少量乳品、優...
乳糖不耐症可能是台灣民眾少喝乳品原因；營養師建議，乳糖不耐者可先攝取少量乳品、優酪乳及優格，再慢慢增量，有助改善腹瀉、脹氣症狀。 聯合報系資料照
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99%台灣成人乳品攝取不足，有缺鈣危機，乳糖不耐症可能是民眾少喝乳品原因；營養師建議，乳糖不耐者可先攝取少量乳品、優酪乳及優格，再慢慢增量，有助改善腹瀉、脹氣症狀。

衛生福利部國民健康署日前提出2018年最新版的「每日飲食指南」，以每日需求熱量2000大卡的飲食建議份數計算，台灣19至64歲成人每日乳品類應達1.5份。不過，根據國健署調查，19至64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5份者高達99.8%。

根據每日飲食指南，乳品類為牛羊乳汁製品，如鮮乳、保久乳、奶粉、優酪乳、優格、起士等；乳品類主要提供鈣質，且含有優質蛋白質、乳糖、脂肪、多種維生素、礦物質等，民眾飲食鈣質攝取量大多不足，每日攝取1至2杯乳品最容易滿足鈣質需求。

台灣民眾乳品攝取不足，可能跟乳糖不耐症有關。在台灣，約有95%成人分解乳糖功能不佳（40%有脹氣或放屁的症狀，15%有腹瀉的症狀），乳糖吸收不良可能是造成鈣質不足的危險因子，民眾因乳糖耐受不良症狀而避免吃乳製品，造成鈣質攝取不足。

台北市郵政醫院營養師黃淑惠今天受訪時表示，乳糖是雙醣，吃入後需經腸道的乳糖分解酶分解成半乳糖和葡萄糖才能被吸收，許多人在嬰幼兒期斷奶後，因不常喝奶，腸道的乳糖分解酶逐漸減少、消失。

黃淑惠說，很多成人長大後才再喝奶，因腸道已經沒有乳糖分解酶，乳糖不能被分解而被細菌利用，產生脹氣、腹瀉等不舒服的症狀，自然就不敢喝牛奶。

不過，乳糖分解酶可以被誘發，黃淑惠表示，有乳糖不耐症者，可從少量乳品、優格、優酪乳等乳糖量沒這麼多的乳品開始，不適症狀會減輕，腸道逐漸習慣後，乳糖分解酶會再活躍，自然緩解乳糖不耐症狀況。

黃淑惠說，最好的方式就是從小養成喝牛奶的習慣，鮮奶或牛奶是豐富的鈣質來源，又是優質蛋白質、有維生素B，每天1至2杯是很好的營養來源。

每日飲食指南建議，若決定不吃乳製品（如素食者），就必須多攝取非乳製品鈣質來源，如新鮮蔬菜，當蔬菜的顏色越深綠或深黃，含有的維生素A、C及礦物質鐵、鈣也越多。

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