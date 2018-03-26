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日本也有百年田中火車站 台日締姐妹站推觀光

2018-03-26 15:50聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也有一個田中車站，兩者都是百年車站，未來雙方對於台日旅客會有互惠優惠，希望雙方旅遊交流能更頻繁。

信濃鐵道株式會社代表取締役社長玉木淳今天與台鐵局局長鹿潔身簽署友好鐵路協定，彰化縣副縣長林明裕、台日兩個田中站的站長游明松、酒井彥彌均出席。

鹿潔身說，這已是台鐵與日本鐵道所簽的第四個締結姐妹站的同名車站，四火車站分別是與日本的 JR四國松山站、山陽電車龜山站、越後心動鐵道關山站及信濃鐵道田中站，也希望台日觀光加強交流，更多日本朋友到台灣旅遊，而台鐵也可學習日本鐵道經驗。

玉木淳則特別以生澀的中文向大家問好，並稱讚「台灣人都很親切，他很喜歡台灣的小籠包」，並介紹信濃鐵道路上知名的景點包括輕井澤，是泡溫泉及拍大河劇的旅遊勝地。

信濃鐵道田中站建於1888年年，彰化田中站建於1905年，兩個田中站都是百年歷史的車站，鹿潔身說，希望兩地交流更能帶動旅遊人潮。

信濃鐵道是日本當地民眾常利用的交通鐵道，也是觀光鐵道，還有保留日本傳統文化的上田市、小諸市，最著名的是行駛於輕井澤和長野之間的觀光列車「ROKUMON 」，車廂使用長野縣的木材打造而成，車上提供各種當地食材的懷石料理等套餐，遊客可以一邊品嚐美食、一邊欣賞窗外美景。

林明裕也笑說，他已去輕井澤3次，非常好玩，希望今天到彰化的日本友人們至少也要來彰化3次。

台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也...
台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也有一個田中車站，兩者都是百年車站。圖／記者林宛諭翻攝
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台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也...
台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也有一個田中車站，兩者都是百年車站，希望雙方旅遊交流能更頻繁。記者林宛諭／攝影
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台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也...
台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也有一個田中車站，兩者都是百年車站，希望雙方旅遊交流能更頻繁。記者林宛諭／攝影
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台鐵局與日本信濃鐵道株式會社今天在台鐵彰化縣田中火車站締結姐妹車站，日本長野縣也有一個田中車站，兩者都是百年車站，希望雙方旅遊交流能更頻繁。記者林宛諭／攝影
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