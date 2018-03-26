兒童節連假 義大遊樂世界好康搶客

2018-03-26 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



再過一個禮拜就是兒童節連假了，義大遊樂世界自4月4日至8日舉辦各式精彩活動，讓大人小孩一起重溫童年時光，增進親子話題，活動期間16歲(含)以下孩童入園門票只要99元(需搭配1名成人購買現場原價全票)；另義大天悅飯店的百匯自助餐廳也推出3-12歲兒童用餐只要1元(需搭配一成人支付全價餐費)，大人小孩同樂放五天，也不用擔心荷包大失血。

義大遊樂世界特別於兒童主題月推出「小小職人大蒐集 兒童月限定版刮刮樂」，3到12歲的小朋友只要搭乘指定遊具，「小小駕訓班」、「救火急先鋒」、「彩虹小飛機」、「迷你小藍波」、「乘風破浪」、「旋風小飛俠」，每搭一次就能獲得一張刮刮卡，用挑戰遊具的方式體驗各式職人，還能刮出好禮！

另外，來自日本的知名卡通戰鬥陀螺，深受大人小孩喜愛，在4月4日至8日首次舉辦「戰鬥陀螺義大盃」，有各式趣味戰鬥陀螺挑戰賽，看看誰的技巧最厲害。義大遊樂世界為了讓更多民眾享有門票優惠，放寬以往年齡限制，連假期間，16歲(含)以下入園門票只要99元，讓大人小孩共度一個難忘的兒童節。

在此同時，兒童節連假期間，一位成人帶一位3-12歲小朋友，一起到義大天悅飯店的義大百匯自助餐廳享用自助午餐或晚餐，『小朋友只要一塊錢』，等於一大一小，自助午餐只要771元，自助晚餐859元，享受精緻餐餚吃到飽！