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台鐵信濃鐵道簽約 台日田中站締結姊妹站

2018-03-26 14:30中央社 彰化26日電

日本信濃鐵道株式會社今天和台灣鐵路管理局簽約，台日「田中」站締結姊妹車站，台鐵局長鹿潔身說，信濃鐵道有輕井澤車站，希望利用這次簽約，學習日方經營觀光鐵道的經驗。

台鐵局中午在台鐵田中火車站舉辦日本信濃鐵道與台鐵友好鐵路協定簽署暨姊妹車站締結典禮，出席者除鹿潔身外，還有日本信濃鐵道株式會社代表取締役社長玉木淳、彰化縣副縣長林明裕及田中站長游明松、日本信濃鐵道田中站長酒井彥彌。

鹿潔身致詞時說，日本信濃鐵道路線全長約100多公里，有27個車站，是有名的觀光鐵道，鐵道上有個車站就位於知名觀光景點輕井澤，台鐵一直要向日本學習經營觀光鐵道，希望利用這次簽約機會，台日相互交流，觀光交流能夠更熱絡。

玉木淳致詞時一開始就以中文說出「台灣人很親切「最喜歡的是小籠包」，展現親和力，隨後透過翻譯指出，感謝台鐵局能和台鐵田中站締結姊妹車站，信濃鐵道有觀光列車，農曆春節時有許多台灣遊客搭乘，希望藉由締結姊妹車站儀式，促進觀光發展。

台鐵田中火車站在1905年設站，位於西部縱貫鐵路上，在台鐵車站分類上屬於二等站，主要停靠區間車，有時也會有自強號列車停靠，集集線的部分列車也以田中站為起終點站。

至於信濃鐵道的田中站，位於信濃鐵道信濃線上，建立於1888年，信濃鐵道最著名的就是行駛於觀光景點輕井澤和長野之間的觀光列車「ROKUMON」，車廂使用長野縣木材打造而成，車上提供各式套餐，遊客搭乘火車可以一邊欣賞窗外自然美景，一邊品嚐取自信州當地食材製作的西式料理及懷石料理等。

台鐵
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