郵局擬再蓋5招待所 立委憂浪費錢

2018-03-26 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



中華郵政董事長王國材表示，員工招待所未來會結合郵局的長照業務。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

全台有多處郵局員工招待所，平均住房率不到三成（29.32%），卻規畫花費2689萬元再蓋五座，立委質疑浪費公帑。中華郵政表示，將結合郵局的長照業務，未來還可開辦老人活動，進行兩天一夜遊玩行程，增加壽險業務，不會讓招待所變成蚊子館。

中華郵政董事長王國材說，郵局未來三大業務包括智慧物流、數位金融以及長照服務，不會像台北市長柯文哲2016年稱「郵局早該從地球上消失」那樣。中華郵政指出，只有新蓋的五座招待所會結合長照，其他舊的招待所因太老舊，恐不便結合長照。

立法院交通委員會今天審查中華郵政公司的預算，民進黨立委鄭寶清指出，中華郵政現有九處招待所，包括嘉義阿里山郵館、花蓮天祥郵館、南投萬大郵館、南投霧社郵館、屏東內門水門郵館、金門郵館、澎湖馬公鎖港郵館、馬祖郵局4樓、屏東郵局3樓，住房率不到三成，有浪費公帑之嫌。

鄭寶清說，去年住房率最高的是嘉義阿里山郵館73.73%，最低的馬祖郵局4樓15.7%，其餘住房率都在兩成左右，平均僅29.32%，郵局卻還要再花2689萬元，蓋台北信義、花蓮中正路、苗栗南庄、台中淡溝，以及高雄站前郵局等五處，有必要再評估。

王國材表示，員工招待所未來會結合郵局的長照業務，除了住房外，還會舉辦活動。中華郵政總經理陳憲着表示，將帶老人到郵局招待所進行兩天一夜遊玩行程，也增加壽險業務，也不會讓招待所成為蚊子館。

陳憲着說，台灣島內員工招待所利用率都有50%以上，可能離島區招待所才比較低，像馬祖受季節影響，旅遊季僅半年，阿里山、屏東內埔、霧社使用率就不比一般旅館遜色。