郵保付1年才用86次 立委嘆不懂宣傳

2018-03-26 13:42 中央社 台北26日電



民進黨立委林俊憲今天在立法院交通委員會肯定中華郵政推出1年多的第三方支付服務「郵保付」，但卻感嘆中華郵政不懂宣傳，至今使用次數只有86次。

立法院交通委員會今天審查107年度中華郵政股份有限公司營業預算。

林俊憲說，中華郵政在2016年底推出第三方支付「郵保付」，網路購物消費者先將錢交給「郵保戶」，保管10天，買方無異議後，賣方才會收到錢，若有糾紛，在問題解決前可扣住錢，他肯定這種保障消費者的服務。

林俊憲認為，網購已成為民眾一種生活習慣，相對詐騙也愈來愈嚴重，根據警政署統計，一年網購糾紛報案超過4000件，幾乎都求償無門，「郵保戶」不但保護消費者，也提供新創公司建立商譽的機會， 應該很有前途。

不過，林俊憲說，「郵保戶」從推出至今，使用次數只有86次，雖然很多民間公司在做，但他認為中華郵政最有條件，因為據點最透徹，且招牌讓人信賴，但台灣每年網購人次高達數百萬，「郵保付」1年卻不到百件使用件數，手續費收入也才新台幣778元，消費金額10萬出頭，為何中華郵政不多宣傳？

中華郵政董事長王國材說，網購支付工具很多，但信用卡或貨到付款都有風險，「郵保付」目前與淘寶網合作，未來會加強宣導。