妙齡女愛吃飯配話 嘴唇內竟長小水泡

2018-03-26 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



鄭小姐術後回診照片。(箭頭所指處即為手術部位)圖／童綜合醫院提供 分享 facebook 吃飯真得不要「配話」！26歲鄭小姐日前吃晚餐，因為一直聊天不慎咬破左下嘴唇，一開始不以為意，沒想到一周後左下嘴唇內側長出一顆約1公分白色圓形小水泡，讓她很不舒服，兩周後突起物非但沒變小，連進食、講話都受到影響，她擔心罹患口腔癌，到醫院檢查為黏液囊腫，經手術切除，才讓鄭小姐放下心中大石。

童綜合醫院耳鼻喉科醫師張紘䪸表示，這顆白色突起物是小唾液腺囊腫或稱黏液囊腫，多由外傷撞擊或是進食時意外咬到後所造成，患者唾液往腺體外累積或唾液腺管道阻塞，造成小唾液腺的腫脹，久了形成一顆凸起的囊球；黏液囊腫本身不是腫瘤，病理學上診斷為偽囊腫的病兆。

張紘䪸說，黏液囊腫雖然名稱上有「腫」字，但民眾不必緊張，這是臨床上常見的疾病，幾乎每個月都有類似的病患來求診，一般會建議以外科手術切除病兆和附近小唾液腺，並接受後續病理檢查確定無其他病灶，手術後常見後遺症是嘴唇產生麻痹感，通常半年內可自行改善。此外，術後暫時性嘴唇變形通常無需太過擔心，不會因此造成美觀上問題。