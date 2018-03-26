財長、菸酒公司董座保證：今年菸酒不漲價

2018-03-26 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部長許虞哲及菸酒公司董事長吳容輝都保證，菸酒今年不會漲價。圖／菸酒公司提供 分享 facebook 立院財委會今天審查台灣菸酒公司年度預算，近期國際紙漿漲價、引發衛生紙之亂，電價又要漲價，多位立委關心今年菸酒公司的菸酒產品會不會漲價？財政部長許虞哲及菸酒公司董事長吳容輝都保證，國營事業會考慮民生物價，今年不會漲價。

立委余宛如指出，之前衛生紙漲價問題，引起民眾高度不安，現在萬物齊漲，預估今年上半年國際紙漿價格還可能會升高，紙是菸品原料之一，菸酒公司的菸價今年還要不要再漲？吳容輝回答，至目前為止，我們還沒有明顯感受到紙價上漲影響，本土菸品今年不會漲價。

余宛如指出，去年菸酒公司有部分酒品漲價，今年有要漲價嗎？吳容輝解釋，去年部分就品調價是因為利潤是負的，但漲價的品項銷量小，影響不大，未來對小眾酒款會整體檢討。

立委劉建國指出，日前網路謠傳菸稅還要調漲，今年財政部有發動要漲菸稅嗎？對此，許虞哲澄清，絕無此事，菸稅沒有要調漲。

立委王榮璋關心去年菸品銷售量下降的問題，吳容輝表示，主要是因為菸稅調漲，使銷售量會減少，少量進口、大量走私的白牌菸，因價格低，銷量成長，也影響菸酒公司的菸品銷售表現。未來菸酒公司會透過研發新品、產品組合高中低價位，並開發海外市場來提高銷售量。

立委羅明才則直接要求菸酒公司，菸酒價格應該要凍漲。許虞哲及吳容輝均表示，今年不會漲價，明年也還沒有漲價的計畫。