肺癌、大腸癌同時上身 大腸鏡先切一個免挨刀

2018-03-26 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



早期發現的大腸癌，大腸鏡就能先切除，免去外科手術挨刀之苦。70歲陳先生發現初期肺癌就醫，以正子造影進一步檢查，意外發現大腸內也有1公分惡性腫瘤，因擔心得「開腸剖肚」，恢復期恐延遲肺癌治療，他接受腸胃內科醫師的ESD手術（內視鏡黏膜下腫瘤剝離術）切除腫瘤，2、3天順利出院，展開後續肺癌化療。

收治病患的阮綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師許文欣表示，7年來已為大腸良性腫瘤及早期癌進行近200例ESD手術，因部分患者大腸腫瘤會不斷復發，曾有患者術後4個月回診，又在腸道內發現新腫瘤，內視鏡手術可讓這類反覆發作患者免於挨刀之苦。

許文欣說，大腸良性腫瘤是從息肉逐漸長成扁平瘤，有的患者良性腫瘤可長到10公分，因癌化機率高，仍會建議切除，不過傳統須以外科手術切除腫瘤所在的腸道，術後腸道變短，營養吸收能力差，患者常有腹瀉困擾；以內視鏡方式切除腫瘤，不僅能保留腸道，也不須全身麻醉，僅須鎮靜麻醉，降低高齡患者的手術風險。