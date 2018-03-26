肺癌、大腸癌同時上身 大腸鏡先切一個免挨刀
早期發現的大腸癌，大腸鏡就能先切除，免去外科手術挨刀之苦。70歲陳先生發現初期肺癌就醫，以正子造影進一步檢查，意外發現大腸內也有1公分惡性腫瘤，因擔心得「開腸剖肚」，恢復期恐延遲肺癌治療，他接受腸胃內科醫師的ESD手術（內視鏡黏膜下腫瘤剝離術）切除腫瘤，2、3天順利出院，展開後續肺癌化療。
收治病患的阮綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師許文欣表示，7年來已為大腸良性腫瘤及早期癌進行近200例ESD手術，因部分患者大腸腫瘤會不斷復發，曾有患者術後4個月回診，又在腸道內發現新腫瘤，內視鏡手術可讓這類反覆發作患者免於挨刀之苦。
許文欣說，大腸良性腫瘤是從息肉逐漸長成扁平瘤，有的患者良性腫瘤可長到10公分，因癌化機率高，仍會建議切除，不過傳統須以外科手術切除腫瘤所在的腸道，術後腸道變短，營養吸收能力差，患者常有腹瀉困擾；以內視鏡方式切除腫瘤，不僅能保留腸道，也不須全身麻醉，僅須鎮靜麻醉，降低高齡患者的手術風險。
許文欣表示，大腸癌已連續8、9年高居癌症發生率首位，近2、3年來選擇透過ESD手術切除的早期大腸癌患者逐漸增多，患者僅須自費內視鏡止血鉗費用，不須開腸剖腹；有患者因腸道不同位置長出兩顆以上腫瘤，也會與外科醫師討論，是否將其中一顆較小的以內視鏡切除，再動手術切掉大的，減少術後副作用。
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