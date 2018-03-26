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影／民進黨推桌遊宣傳長照政策 捐300元換一套

2018-03-26 12:33聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

民進黨進行「長照文宣桌遊」計畫，以近年廣泛流行的桌遊搭配長照政策，推出「人生一瞬」桌上遊戲，但要捐款300元政治獻金給民進黨才可拿一套，首波2500份將在4月3日釋出。

民進黨推出「人生一瞬」桌上遊戲，宣傳長照政策。記者陳煜彬／攝影
民進黨推出「人生一瞬」桌上遊戲，宣傳長照政策。記者陳煜彬／攝影
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民進黨長照桌遊
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