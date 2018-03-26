鎖定AI、綠能產業 台科大國際產學聯盟成立

2018-03-26 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為加強國際產學合作，台灣科技大學國際產學聯盟成立，推動選定台科大發展成熟的研發領域，像是永續能源發展、人工智慧、智慧製造及電信5G相關的前瞻研究技術都是台科大推廣國際產學合作的發展重點。鈊象電子、致茂科技都簽約相挺。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與產業連結非常緊密，已與多家企業設立聯合技術研發中心，針對不同企業需求，客製化解決業界問題、提供研發能量，共同培育人才，希望透過這多年成功的經驗，將產學合作拓展到國際，不僅協助國內廠商國際化拓展國際市場，更將研發能量與國際科研機構和業界連結。

廖慶榮說，台科大深耕國際產學合作多年，與德國、美國、日本等先進技術國家皆維持良好互動及交流關係，並擁有廣大國際校友資源，在美國、印尼、越南甚至是衣索比亞等地都有許多校友，都是台科大推動國際產學合作的重要資源。

台科大國際產學推動辦公室（Taiwan Tech GloRIA）執行長恆勇智表示，希望能整合校內研發能量與行政推廣資源，推動國際產學合作，讓校內有更多元的國際產學合作管道、媒合校內研發技術及解決產業技術等問題，並提供培育人才等服務，有效整合學校研發創新的能量。