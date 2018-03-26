【重磅快評】空汙PM1更難治 日本60年還搞不定它

2018-03-26 11:51 聯合報 主筆室



PM2.5還在焦頭爛額，環保署委託學術單位的研究懷疑，過去幾年當紅的PM2.5防治可能沒抓對方向，造成能見度不佳的霧茫茫元凶是超細懸浮微粒PM1，不但比PM2.5還要小的顆粒，更麻煩的是PM2.5主要組成元素是PM1。

環保署已成立30年，現在才懷疑是PM1在搞鬼，進度實在慢太多。 在台北市信義區不少逛街人潮，紛紛戴起口罩因應，以防糟糕的空氣品質影響健康。記者許正宏／攝影 分享 facebook

23日「世界氣象日」發表的論文提到，霧霾降低能見度主要因PM1遮光能力超強，過去近10年科學界的大數據分析，發現能見度降低PM1貢獻7成，更麻煩的是PM2.5的成分中絕大部分是PM1，過去針對PM2.5空汙整治，不曾防止PM1的排出，難怪環保署空品指數顯示改善了，天空還是灰濛濛的。

PM1因為顆粒更細，比PM2.5危險太多，研究呼吸系統疾病的專家直接稱為「入肺超細微顆粒」；不僅能入肺，還能進入血液，隨著血液循環到全身各處。PM1極毒，攜帶各種重金屬在空氣中飄浮，萬一吸入，可能很難根治。

PM1主要由煙囪排出，只要有燃燒，就可能產出PMI；目前的策略是以靜電集塵器來吸附煙囪排煙裡的細懸浮微粒，然因過去不曾注意PM1，集塵的目標只到PM10、PM2.5，很自然地造成PM1逸入空中。

因為顆粒超微小，PM1逸散後瀰漫在空氣中，很容易再與空氣中的元素起作用，成分更為複雜，進入體內的危害更難掌握；尤其PM1易因光化作用汙染成分複雜化的特性，使得防治難度大增。

對光化汙染科學界並不陌生。1960年日本本州四日市成為石油化學重鎮後，排放的廢氣經過日照「加工」，整個城市灰濛濛的已讓人困擾，更麻煩的是吸入後哮喘迅速惡化，死亡人數較成為石化城之前迅速攀升；當年未注意PM1的存在，60多年沈積，四日市至今空氣中仍有刺鼻味道。

環保署的委託研究尚未完成，當然對PM1沒有任何對策，到底空氣中PM1到底有多高濃度也一片空白。賴神「乾淨的煤」可能可以抑止日後PM2.5逸出，但對既有的PM1絲毫不起作用。民眾只能自求多福了。