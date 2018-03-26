柯P曾說郵局早就該從地球消失 王國材：不能只看寄信

2018-03-26 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台北市長柯文哲曾失言表示「郵局早該從地球上消失」，這番言論在今天立法院交通委員會引起立委質詢，立委要求中華郵政董事長王國材說明，中華郵政繼續存在的必要；他表示，郵局有三大業務，包括智慧物流、數位金融以及長照服務，未來透過轉型發展，郵局不會就這樣消失。 圖為郵局外觀。記者陳正興／攝影 分享 facebook

2016年2月1日，當時為了符合勞基法七休一的規定，全台59家郵局周日停止營業，當時媒體詢問台北市長柯文哲意見，柯回答「郵局早該從地球消失了，再加上電子商務，我不知道多久沒有寫信，今年一張賀卡也沒寫。」當天發現失言，柯文哲也為這番言論道歉。

立委顏寬恆表示，當時柯文哲說中華郵政應該從地球消失，但是中華郵政扮演不可或缺的地位，隨電子商務發展，希望交通部長賀陳旦、中華郵政董事長王國材，說明中華郵政存在的三大理由。

王國材說，柯市長說法只看到信的部分，郵局現階段有三大業務，包括智慧物流、數位金融和長照服務，透過轉型發展，郵局不會這樣消失。

王國材表示，柯市長談的，是只看到郵務信件的部分，全世界的郵局都是這樣，現在郵件寄送每年減少5%，郵務雖然信見的量在減少，但電子商務每年也有27%成長，小包裹的遞送業務也跟著成長。

他表示，郵務業務重心已將寄信變成包裹，另中華郵政儲匯每年有100億盈餘，跟銀行很像，未來中華郵政的壽險業務，也會跟長照結合、跟公益結合，讓老人家活得更健康，國內的長照費用會更少。