微熱山丘傳遞台灣「奉茶文化」 首推三款原味茶

2018-03-26 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



以一杯熱茶及一塊鳳梨酥，傳遞台灣「奉茶文化」接待每位來到客人的微熱山丘，2018年春季正式推出三款原味茶，訴求茶葉採自友善環境的自然農法茶園，再加上茶師傅的傳統烘焙手藝，製成將陽光濃縮在飽滿葉子裡的真實滋味。 微熱山丘傳遞台灣「奉茶文化」，首推三款原味茶。 微熱山丘/提供 分享 facebook

微熱山丘指出，奉茶文化起源於鄉下人在家門口或是路邊樹蔭下，擺上一壺茶及茶杯給路過的旅人享用，一杯簡單的茶水，有著濃濃的人情味，如同微熱山丘門市的奉茶：為遠道而來的每一位客人奉上一杯溫暖清香的烏龍茶及鳳梨酥，表達最真誠的歡迎。

起源於南投八卦山的微熱山丘，首度推出原味茶，精選的也是來自台灣中部山區特色茶種，共三款。其中「日月潭紅玉紅茶」茶湯呈溫暖的橙紅色，茶湯帶有肉桂及薄荷香氣；「松柏嶺烏龍茶」茶湯閃耀著金黃的琥珀色，茶湯入口溫潤飽滿，後韻回甘；「阿里山烏龍茶」茶湯則帶著優雅的密綠色，茶湯清香甘甜，有著高山茶特有的餘韻綿長。三款茶品呈現三種韻味，茶包則採用專利掛耳式茶包設計。