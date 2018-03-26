亞洲50大最佳餐廳 台灣有3家餐廳上榜

2018-03-26 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣名廚江振誠將在今年的亞洲50最佳餐廳領取終身成就獎。圖／赫士盟提供 分享 facebook 《台北米其林指南》才剛結束，有「美食奧斯卡」稱號的亞洲50大最佳餐廳則將在3月27日頒發今年入選名單，據了解，台灣有台中樂沐餐廳、RAW以及MUME等3家餐廳上榜。另此次典禮也將頒發2018年The Diners Club終身成就獎給台灣名廚江振誠。

與米其林指南互別苗頭的全球50大最佳餐廳所推出亞洲50大最佳餐廳，今年已邁向第6屆，預計將在3月27日於澳門舉行。去年曼谷舉行亞洲50最佳餐廳時，台灣有3家餐廳上榜，包含有比演唱會門票難訂的RAW、前陣子才對外公布將在今年底結束營業的台中樂沐，以及MUME，分別排名第24名、28名、43名，也令人相當好奇今年會不會有新餐廳上榜？

據傳，今年已知的出席餐廳，與去年上榜的3家餐廳相同，包含RAW、台中樂沐、MUME等將出席。不過，台中樂沐日前已宣布要在今年12月結束營業，並且也拒絕原本已幾乎成局的海外展店計畫，對於餐廳即將結束營業，主辦單位是否會因此而在日後除名，則要待名單公布後才能得知。