奧客吼「買不到焦糖奶茶沒法上班」麥當勞店經理怒嗆

2018-03-26 12:32 聯合新聞網 綜合報導



麥當勞公告焦糖奶茶停售後，就算吵著要客訴「沒有焦糖奶茶就是沒有焦糖奶茶」。圖擷自 麥當勞官網 分享 facebook

麥當勞宣布停售「焦糖奶茶」後引發網友討論，還有顧客一直盧店員「早餐不喝焦糖奶茶沒辦法上班」，如果買不到就要去客訴，店經理氣的霸氣回應引起一陣好評。

麥當勞在本月21日推出新菜單，主打新推出的吐司系列早餐，並公告停售「焦糖奶茶」，推出新版本「熱奶茶」、「冰奶茶」。不少網友崩潰表示新版超難喝 ，哭訴「以後去麥當勞不知道要點什麼飲料了」，甚至還有網友成立「還我焦糖奶茶自救會」，已引來一萬三千多名網友按讚回應。

熱愛焦糖奶茶的民眾透過網路發聲，想要讓麥當勞回心轉意重新推出焦糖奶茶是一回事，但變成奧客在人家店裡大小聲可就造成店員的困擾了。日前一名麥當勞店經理上網路社團《靠北奧客》發文，鎮重聲明「沒有焦糖奶茶就是沒有焦糖奶茶」，抱怨早上來店的客人聽不懂人話「以為在櫃檯吼我們早班小妹就會有焦糖奶茶」，奧客還在店裡放話「叫你們經理出來！」。

麥當勞經理霸氣回應吵著要買已停售產品的奧客，「出門上班要帶腦子」。圖擷自 靠北奧客 分享 facebook

經理PO文表示這位女客人早上在店內一直盧著要買已經停售的焦糖奶茶，說自己「早餐不喝焦糖奶茶沒辦法上班」，買不到奶茶後還喊著要客訴爆料公社，這樣的脫序行為令他感到不以為然，霸氣回應「我就是經理」、「來幾個客訴我壓幾個啦，以為我們早班的小弟小妹好欺負嗎」。

除了為自家店員抱屈，還表示對自己的行為表示負責「有種PO上去我現場錄音錄影跟妳尬啦，當我們都不會自保哦」。他也重申，已經停售的產品不管客訴幾次還是沒有「出門上班不帶腦子啊！這麼愛焦糖奶茶要不要在配偶欄寫上去好了」。

店長霸氣的回應惹來網友一片好評「這經理不錯」、「欣賞」、「寫在配偶欄太好笑了」。網友們一致譴責奧客的不良行徑，「應該要讓她PO到爆料公社，然後被打臉打成豬頭」，「北七，沒有就沒有，吵到天荒地老也不會有」。

還有人看到發文以後表示「多虧這位奧客，我學到了，麥當勞現在沒有『焦！糖！奶！茶！』～」，還說「以前都沒看到有人在喝焦糖奶，熱潮起來才在那邊討著喝」。大家都公認麥當勞經理的反應很威「有力挺屬下的上司真好」，直說看了經理的文章感覺「好療癒」。