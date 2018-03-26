滅蚊出招？中華郵政招待所 結合長照還要辦銀髮旅

2018-03-26 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中華郵政董事長王國材。記者彭宣雅╱攝影 分享 facebook 中華郵政員工招待所如何結合長照？中華郵政總經理陳憲着表示，未來可以開辦老人活動，同時也增加壽險業務，也能帶長輩到郵局招待所進行兩天一夜遊玩行程，不會成為蚊子館。

立法院交通委員會今天審查中華郵政預算，立委鄭寶清質詢中華郵政員工招待所利用率低，卻要繼續蓋5所招待所，有浪費公帑之嫌，中華郵政董事長王國材表示會結合長照。

陳憲着稍後表示，要利用各地的郵局在兩三層樓的區域，都是郵政用地或機關用地，希望這些增加後可以結合長照，跟郵政、愛郵人士、老人家；初期也與壽險業務結合，辦活動就能到員工招待所去利用，剛剛委員所說員工招待所的利用率島內都50、60%以上，部分比較低可能在離島區。

陳憲着說，南投萬大比較偏遠現在正在整理，霧社使用率就很高，都有60、70%；如馬祖使用率比較低，受到季節的影響，馬祖澎湖旅遊季僅有半年，天祥比較低，但阿里山、屏東內埔、霧社使用力都很高，比一般旅館並不遜色。現在員工到當地住宿，依照地點不同，要付出600、800、1000、1200不等；他說招待所住房率已經有提升，島內都能達到五成，島外約三成。

他表示，在使用的範圍未來還要再加強，現在已經推動關懷老人結合長照，利用招待所已經逐漸開始做，明年就可以舉辦類似兩天一夜的活動。