投票年年低於10％！校園公共事務 大學生普遍冷感

2018-03-26 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



4、5月是各大專院校學生會長選舉熱門時段，回顧以往，不少學校是同額競選，且投票率只有個位數；有大學的學生會長今天截止登記，已經延了一次，還是面臨無人參選的窘境。台大、台科大每年學生會長選舉投票率也都低於10%，可見大學生參與校園公共事務「冷到不行」。 圖為台大。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

清大去年學生自治組織選舉，學生會長的得票數是723，總投票率7%。各學院學生議員當選票數約40、50幾票。台大去年學生代表大會學生代表選舉各學院的投票率，總投票率 6.116%。其中以法律學院最高15.62%，理學院約3%，生命科學院約1%。

若以去年舉辦的「校長候選人學生意向投票」為例，台師大得到最多票的校長候選人才拿到87票。台大學生會舉辦的校長意向調查投票率也僅３.5％。

台大研究生協會研究生代表、國發所學生李成蔭說，多數的台大學生對於這次校長遴選不太關心，也對校園公共事務沒興趣，很多人都忙著顧課業和生活。除了社科院等等跟公共事務相關的系所學生，比較願意競選校務會議學生代表之外，九成以上的系所代表，都是同額競選、缺額，甚至不足額。

李成蔭說，學代一學期要開八、九次會，而且都是利用晚上時間開會，除了常會，還要開委員會，「跟立法院一樣」。很多學代都很資深，可能從大一當到大四，反正是同額競選，只要參選就會上。

「多數學生不關心跟自己利益不切身相關的事。」台大學代會議長周安履說，四年來，有兩、三次學生會長選舉都是「一對一」，學生會長或學代會長的投票率通常都是10%以下，各學院的學生代表投票率更低。法學院、社科院的人參與度較高，理工學院最低。

周安履說，關不關心公共事務是程度的差別，也會隨著議題而有差別。例如，多數學生很關心廢除服務學習議題，因為大家都會面臨到。但像這次校長遴選就是相對「冷」的議題，大家比較不關心，因為多數學生會認為，「校長是誰對自己沒有太大的影響」。

台科大學生會會長卓承賢說，台科大學生會長選舉的投票率只有8到10％，最低曾低到4%，因為大家覺得「跟自己沒關係」。大學法雖規定學生會是必要組織，但沒有明確規範學生會的實質權力。此外，學生會費也不能列為註冊條件，因此學生會為了存活，只能靠辦活動，才能生存下去，就不能專心爭取學權。

卓承賢說，大部分競選學生會長都是同額競選。學生會長是無給職，雖是學生代表，但能發揮的地方有限，也沒有一定的酬勞回報，每次跟校方談完之後，大部分情況都很難達到理想，「做到後面就會很沒有成就感，因此大家寧可去打工。」

「現在推學生自治很無力！」靜宜大學學生會學權部成員林致宇說，今天是下一屆學生會正副會長報名登記截止日，但都沒有人登記參選，很可能從缺，因為已經延後一次。

林致宇分析，過去師長總告訴我們「讀好書就好」，不要去管跟自己無關的事，因此學生在公共參與的敏感度相對就低。另一個原因是，學生會在校園當中扮演的角色其實「有名無實」，例如在校務會議上，雖然學生自治代表可以進入校務會議倡議，但占比低，實質上能影響校方的政策性作為太困難。