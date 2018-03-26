滴一滴 便知豆乾火鍋料是否含雙氧水

2018-03-26 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



全民都是食安稽查大隊，台北市衛生局從今天起免費贈送「過氧化氫與皂黃試劑」，民眾採購麵條、魚丸、火鍋料、豆製品時，回家可以自行檢驗，從顏色變化就可以得知食物是否添加了雙氧水（漂白劑）、皂黃（工業用色素）。 北市衛生局今天起免費贈送「過氧化氫與皂黃試劑」，用於檢驗麵條、魚丸、火鍋料、豆製品、鹹魚等食品，從顏色變化就可以得知食物是否添加了雙氧水（漂白劑）、皂黃（工業用色素）。北市衛生局╱提供 分享 facebook

毒物學學會秘書長姜志剛表示，儘管衛生單位持續宣導，但不肖業在製造濕式麵條、魚肉煉製品、豆製品時，還是會添加過氧化氫（雙氧水），用來漂白及消毒。

依照現行法規，在食品中是不得檢出過氧化氫，但過去各縣市抽驗時，還是常發現豆乾、魚丸等食品含有此項非法人工添加物，如果吃下肚，可能引發急性腸胃炎，噁心、嘔吐、腹漲、腹瀉。

至於大黃豆干、黃鹹魚等食品，也多次被驗出皂黃，姜志剛指出，皂黃屬於化學性顏料，對於黏膜產生刺激性，由於具有基因毒性，經常接觸，對於人體將產生極大的影響。

姜志剛說，氣溫逐漸升高，到了夏秋兩季，為了延緩食物敗壞速度，非法添加皂黃、過氧化氫的食品比率勢必更高，衛生單位應該加強稽查，並將不肖業者店家資料公布於網站，才有實質警惕效果。

台北市衛生局檢驗科科長王慧英指出，從今天（3月26日）至4月3日，上午9時到下午5時上班時間，民眾可至北市12區健康服務中心領取免費的「過氧化氫、皂黃雙試劑」。

民眾可以自行篩檢豆製品、熟麵、丸類及火鍋料等食品，是否殘留過氧化氫，當過氧化氫試劑滴在食品上，呈現黃褐色，則表示陽性反應，如果沒有變色，則表示陰性反應，並未含有過氧化氫。

至於色澤較鮮黃的豆干及鹹魚，則可用皂黃試劑檢驗是否使用工業色素皂黃，食物滴上試劑後，如果呈現紫紅色，則表示有問題，如果沒有變色，則屬於陰性反應，沒有檢出皂黃。