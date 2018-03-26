親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不滿被資遣 竹科女經理15分鐘刪光1.4萬筆研發資料

西半部空氣品質拉警報 4電廠降載減排

2018-03-26 10:35中央社 台北26日電

空氣品質差，讓台北火車站周邊一片霧茫茫景象。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
空氣品質差，讓台北火車站周邊一片霧茫茫景象。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
分享
環保署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，西半部地區已有33個測站空氣品質拉警報，環保署表示，台電已預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天西半部測站空氣品質一片橘紅，包含竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區已經有多個測站空氣品質達到橘色等級，包含苗栗、豐原、沙鹿、二林、新營、橋頭等28個測站。

彰化、崙背、麥寮、台西及大寮5個測站更達到紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，由於竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區已1/3以上測站達二級預警，台電公司也預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。

台中、協和、林口及興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，台中電廠降載量共1100MW，含歲（檢）修1100MW（G1、G7）；協和電廠降載量共1160MW，含歲（檢）修500MW（G3）、非歲（檢）修660MW（G1、G2、G4）。

林口電廠降載量共800MW，含歲（檢）修800MW（G1）；興達電廠降載量共600MW，含歲（檢）修550MW（G3）、非歲（檢）修50MW（G1）。（編輯：施燕飛/管中維）

空氣品質台電PM2.5
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

中華郵政全民釋股？ 賀陳旦：朝這方向思考

2018-03-26 10:53

桃機二航廈擴建工程遭勞檢停工 賀陳旦： 最快明復工

2018-03-26 10:05

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

2018-03-26 04:59

空品變好還是霧茫茫 恐因PM1

2018-03-26 00:51

你不可不知的濟公活佛 公開除霉開運祕笈

2018-03-26 09:15

探索名人祖墳風水 破解龍脈奧秘

2018-03-26 09:09

投票年年低於10%! 校園公共事務 大學生普遍冷感

2018-03-26 10:59

郵局招待所平均住房率不到三成 最熱門的是它

2018-03-26 10:33

滴一滴 便知豆乾火鍋料是否含雙氧水

2018-03-26 10:32

阿里山公路76.7K邊坡施工 交通管制

2018-03-26 09:49

盧秀燕臉書PO文 淡水、沙鹿空氣品質一目瞭然

2018-03-26 09:27

阿里山花季賞櫻 「神蝶」枯球籮紋蛾現蹤

2018-03-26 09:05

臭氧濃度高 敏感族群出門注意

2018-03-26 05:02

82歲寶島歌后 教唱防失智

2018-03-26 00:51

周三審空汙法草案 罰鍰擬增至兩千萬

2018-03-26 00:51

發票大獎 竹市中獎率最高

2018-03-26 00:51

眼睛痠痛！ 小心臭氧汙染

2018-03-26 00:51

「小燈泡」被殺2年… 社安網計畫啟動 將增聘3000社工

2018-03-26 00:42

北市電動公車里程補助 1公里5元

2018-03-25 23:45

上錯車下錯站…盲人搭公車 情節「好虐心」

2018-03-25 23:25

用樂高蓋摩天大樓 小學生實作樂玩數學　

2018-03-25 23:01

600多通電話、百餘次家訪 17年結核病患奇蹟治癒

2018-03-25 22:36

15歲男孩被逮運毒 怨社工：你為什麼不早點來？

2018-03-25 20:31

獨╱失智老人走失案例增 占失蹤老人四成

2018-03-25 20:29

獨╱「強化社會安全網計畫」出爐 衛福部估社工缺3千人

2018-03-25 20:12

第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53

分散掃墓車潮 國道今8折收費

2018-03-25 14:50

印度少年遭雇主操控12年 台志工助圓夢

2018-03-25 14:49

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

影／本周國內汽、柴油漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 14:13

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

未來1周晝暖夜涼 溫差超過10度

2018-03-25 13:33

大便習慣改變？身體在給你警訊

2018-03-25 13:28

孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28

吃蔬果可防癌化？係金A！

2018-03-25 13:28

百變高麗菜 煮炒醃都搭

2018-03-25 13:28

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

劉奕伶、布拉瑞揚、凃力元、孫尚綺 齊競逐台新藝術獎

2018-03-25 13:08

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07
看更多

熱門文章

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

2018-03-25 12:15

統一發票大獎 哪些縣市中獎率高看這裡

2018-03-25 17:54

殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39

唐綺陽星座運勢週報：獅子身價上漲 天秤有貴人運

2018-03-26 07:41

浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12

空品變好還是霧茫茫 恐因PM1

2018-03-26 00:51

15歲男孩被逮運毒 怨社工：你為什麼不早點來？

2018-03-25 20:31

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

2018-03-26 04:59

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07

第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

盧秀燕臉書PO文 淡水、沙鹿空氣品質一目瞭然

2018-03-26 09:27

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

今日星座運勢／處女 珊瑚色幸運 社交與貴人運佳

2018-03-26 00:00

上錯車下錯站…盲人搭公車 情節「好虐心」

2018-03-25 23:25

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

吃蔬果可防癌化？係金A！

2018-03-25 13:28

空品變好、能見度依然差 疑PM1作祟

2018-03-26 00:52

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

未來1周晝暖夜涼 溫差超過10度

2018-03-25 13:33

獨╱「強化社會安全網計畫」出爐 衛福部估社工缺3千人

2018-03-25 20:12

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00

美容化妝品展再現單筆90萬元大戶 彩妝保養都好買

2018-03-25 19:56

影／本周國內汽、柴油漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 14:13

臭氧濃度高 敏感族群出門注意

2018-03-26 05:02

「小燈泡」被殺2年… 社安網計畫啟動 將增聘3000社工

2018-03-26 00:42

郵局招待所平均住房率不到三成 最熱門的是它

2018-03-26 10:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 財運方面非常好

2018-03-26 08:50

華航正式開航 美國加州安大略

2018-03-25 17:42

用樂高蓋摩天大樓 小學生實作樂玩數學　

2018-03-25 23:01

孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 把握機會 做事搶時機

2018-03-26 09:06

大便習慣改變？身體在給你警訊

2018-03-25 13:28

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

無線吸塵器強勢當紅 掃地機器人智慧取勝

2018-03-25 18:42

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top