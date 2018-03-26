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盧秀燕臉書PO文 淡水、沙鹿空氣品質一目瞭然

2018-03-26 09:27聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台中市長參選人盧秀燕上午8點40分左右在臉書貼文，貼出同一時間台中市沙鹿區和新北...
台中市長參選人盧秀燕上午8點40分左右在臉書貼文，貼出同一時間台中市沙鹿區和新北市淡水區的空氣品質指標監測數據。圖擷自盧秀燕臉書貼文
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今日全台天氣清朗，但北部、中部空氣品質一清早就有天壤之別。台中沙鹿空氣品質到達「對敏感族群不健康」的狀態，新北市的淡水則是「良好」。

台中市長參選人盧秀燕上午8點40分左右在臉書貼文，貼出同一時間台中市沙鹿區和新北市淡水區的空氣品質指標監測數據（AQI），沙鹿高達129，到達了「對敏感族群不健康」的狀態；淡水AQI指數則為49，狀態是「良好」。

沙鹿PM2.5細懸浮微粒濃度移動平均46、小時濃度44；淡水同樣指數則分別為15、18。

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