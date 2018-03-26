「小燈泡」被殺2年… 社安網計畫啟動 將增聘3000社工

2018-03-26 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



女童小燈泡過世將滿2年，衛福部推出「強化社會安全網」3年期計畫啟動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

女童「小燈泡」當街遭殺害事件，讓各界質疑社會安全網漏洞，在案發屆滿兩年前夕，衛福部決定砸下廿六點八億元推動「強化社會安全網」三年計畫，新增卅四處社福中心及三千多名社工；社工月薪四萬五千元起跳，即日起啟動。

計畫發言人、衛福部社家署長簡慧娟說，社會事件不乏和貧窮、失業、藥酒癮、精神疾病、暴力行為、社會排除、婚姻破裂等因素有關，且是多重問題同時存在，檢討發現問題來自社安服務可近性不足和社工人力短缺，因此將擴增社福中心，並增加志工，同時與教育部、勞動部、內政部共同修訂兒少權益保障法、家庭暴力防治法、精神衛生法、學生輔導法等法規，盼三年內完備社安網的法制依據。

不過，台灣大學兒少家庭研究中心執行長張淑慧批評，該計畫是「舊瓶裝新酒」，口號喊很大，卻多是既有業務，並未納入毒品防制及藥癮戒治，衛福部卻推說已在執行新世代反毒策略，「但將社安與毒品防制分割處理更是錯誤。」

張淑慧說，最近一名社工輔導十五歲涉嫌運毒的少年小宇，小宇怨社工「為什麼不早點來？」原來小宇爸爸吸毒，媽媽特意隱蔽不讓人知道，導致沒人發現小宇身處高風險家庭。

台北大學犯罪研究所去年底公布我國首份「無差別殺人研究」，發現社安網體制斷鏈問題。研究訪談十五名無差別犯罪者，他們在司法、精神醫療、高風險家庭、中輟通報、兒少保護五大網絡內，卻因個資問題及系統無勾稽，成為漏網之魚。

研究主持人、台北大學犯罪研究所特聘教授周愫嫻說，其中一人國小輟學，也有精神科就醫紀錄，但因通報系統各自獨立，使個案被漏接。依研究結果，若既有的系統不斷鏈，社安網漏接率最低可降至百分之零點八。

台大社工系副教授劉淑瓊感嘆，台灣很多問題是橫向連結失靈造成，且究責文化會使得服務單位有防衛心，變得大家能推就推。張淑慧也提醒，強化社安網計畫處處強調缺社工，但社工增加不代表社安網就牢固，系統整合才是重點。簡慧娟則回應，社安網專案小組已規畫建大型資料庫，串聯數據降低個案漏接率。

根據衛福部統計，我國近八年隨機殺人事件增加，近五年成人及兒少保護通報案也上升，共發生四十七起殺子自殺案，五十六名兒少死亡；其中，四歲女童「小燈泡」二○一六年三月廿八日近午當街遭殺害。