發票大獎 竹市中獎率最高

2018-03-26 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



今年一～二月期統一發票昨開獎，千萬大獎是「二一七三五二六六」發票。圖為示意圖。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

今年一～二月期統一發票昨開獎，千萬大獎是「二一七三五二六六」發票。財政部統計處也統計近五年發票特獎、特別獎，發現中大獎的發票消費金額半數落在百元以下；其中最低僅二元，為超商影印費，最高為七萬一七二四元的酒品。

開出獎項商店類型，多屬民生相關消費，其中以超商、餐飲店及加油站等最多。

近五年累計各縣市中獎人次除以各縣市近五年平均人口來看，全國各縣市特獎與特別獎平均中獎率約十萬分之三點二。從地區來看，金門迄今無人中大獎；台北市中獎人次最高，但以各縣市人口來看，新竹市最幸運，中獎率最高。