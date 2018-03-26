82歲寶島歌后 教唱防失智

寶島歌后紀露霞分享身為失智者家屬的心情及經驗。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

警政署統計，近年失智老人介於一千二百至一千五百人間，其中失智走失占四成。以《望你早歸》紅遍大街小巷的寶島歌后紀露霞，十多年前經歷過失智丈夫走失的錐心之痛，尋人一年多只找回一堆白骨。八十二歲的她為了走出傷痛，也為避免失智，這些年持續教唱歌，動口也動腦。

紀露霞當紅之際嫁給外省軍官高必達，婚後不再走唱，牽手四十餘年，從沒料到丈夫會得失智症。她說，丈夫退休後不愛社交，後來逐漸態度冷淡、不理人，「我在廚房做飯切到手，痛得大叫，他在客廳卻不理我」，也出現同一件事不斷重複提起的情形。

當時七十歲的丈夫還保有高度活動力，喜歡在午休後出門散步，也會和鄰居打招呼，看起來與一般老伯伯無異，「誰會聯想到是失智老人」。他總一個人出門，為了擔心他走丟，家人放了寫有名字等個資的紙條在外套口袋。

丈夫走失的那天下午，紀露霞去教唱歌，回到家裡卻等不到人，那張留有個資的紙條被放在桌上。「這是我一生中最痛苦的事！我四處找人，透過電台、媒體協尋，四處貼尋人告示。」她每天哭，只要接到訊息「看到一個很像妳先生的人」，她就立刻包計程車趕去，甚至有人要她出錢買消息。

誰料找了一年多，最後卻是收到警方通知，在新北土城山區有一堆白骨，只能憑著隨身天珠和ＤＮＡ，確認是她先生。「找到人的那天，我就不再哭了。」紀露霞說，雖只找回白骨，她的心卻平靜下來，但好一段時間不唱《望你早歸》，直到兒子有天對她說，「如果有一天連妳也不在了，那我們怎麼辦？」紀露霞才領悟，如果她能健康活著，是兒孫福氣。

失智症協會專員陳國忠說，這些年透過讓老人配戴有個資的愛心手鍊，或在衣服縫製布標等，也能透過手機衛星定位、縫製QR Code資訊等，協尋失蹤老人頗有成效。精神科醫師吳佳璇說，建立失智友善社區非常重要，守望相助能協助走失者回家。