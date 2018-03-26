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空品變好還是霧茫茫 恐因PM1

2018-03-26 00:51聯合報 記者董俞佳／台北報導

過去常被忽略的PM1，比PM2.5涵蓋更多重金屬、有毒物，還很可能是影響能見度的...
過去常被忽略的PM1，比PM2.5涵蓋更多重金屬、有毒物，還很可能是影響能見度的原因。 圖／本報資料照片
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環保署統計，去年全台空氣品質測站紅害日數比一○四年大減一半，但民眾遠望經常還是霧茫茫。學者研究分析發現，過去較常被忽略的超細懸浮微粒PM1，很可能是影響能見度的原因。環保署已正蒐集資訊，未來可能再擴大空汙源管制對象。

台灣健康空氣行動聯盟發言人、彰化基督教醫院醫師葉光芃說，懸浮微粒已被認定是一級致癌物，會導致肺部受害，其中PM2.5不僅能直接進入血管，導致血管發炎，恐併發心血管、中風等疾病，比PM2.5更小的PM1涵蓋更多重金屬、有毒物，甚至能直接進入胎盤，影響胎兒發育。

環保署藉與美國太空總署NASA的國際合作機會，委託中央大學、中國醫藥大學等單位研究懸浮微粒來源與成分。研究團隊自去年九月起在台中東海大學進行半年密集觀測，探討大台中PM2.5下降，但能見度卻未轉好的原因。

計畫重要推動者之一、中央大學大氣科學系特聘教授林能暉說，能見度是空氣中微粒阻礙光線後，眼睛感知後呈現的結果，根據過去十年資料發現，PM2.5濃度越高，能見度越不好，但當PM2.5較少時，能見度卻不一定變好。

懸浮微粒比一比 圖／聯合報提供
懸浮微粒比一比 圖／聯合報提供
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林能暉說，許多微粒是比PM2.5更小的奈米級微粒，可能是影響能見度的原因，這些汙染粒子由幾個奈米慢慢核化集結長大，一顆一顆懸浮在大氣中，因而看起來霧茫茫，但PM1是過去較少被考慮到的因素。

奈米級的細小微粒從何而來？林能暉說，柴油車、機車排放、露天燃燒等都是直接排放來源，另外，也會有光化形成二次來源。他說，過去政府做空汙源控制策略時，清掉較大的PM10、PM2.5，而奈米級的PM1可能因沒被有效控制與清除，數目累積越來越多。

林能暉說，這麼微小的粒子，戴一般口罩基本上沒有用，現在最重要的工作是了解這些奈米級汙染粒子從何而來與如何形成，以進行有效控制。環保署空保處長蔡鴻德說，計畫研究完成後，未來能進一步管制或擬策略；奈米級的粒子確實不容易掌握，但現在技術可克服。

奈米中央大學東海大學
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