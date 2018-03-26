周三審空汙法草案 罰鍰擬增至兩千萬

2018-03-26 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北報導



立法院衛生及環境委員會本周三、四審查空汙法修正條文草案，但國民黨團上周五才提出黨版，來不及交付委員會審查。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院衛環委員會周三、四將審查空汙法修正條文草案。行政院版修正重點包括提高罰鍰額度至兩千萬元、加強燃料及有害汙染物管制，擴大汙染源納管範圍，空汙防制費提撥廿%給地方；國民黨團版本著重刪「霸王條款」，環署訂空汙總量管制不需會同經濟部，但草案上周來不及付委。

政院版規定，工廠若未依法申報繳交空汙防制費，將追繳五年，處罰兩倍，對未依期限改善者按次處罰；若有工廠違法影響民眾健康，罰鍰從一百萬元提高至兩千萬元，業者如不遵行停工，負責人可處三年有期徒刑，罰金從一百萬元加重到三百萬元。

另政院版授權地方畫設空品維護區，可限制高汙染交通工具的使用，草案同時增加納管施工機具、船舶和作業機械等非交通工具移動汙染源。

針對空汙基金，行政院將原來全由中央統籌運用的隨油徵收空汙費，修正為每年提撥二成給地方，但國民黨團認為應提高至三成，並增加空汙防制費補助範圍，中小學教室裝設空氣清淨設備，補助老舊車輛排放等。

政院版規範天然氣發電不受許可證汙染排放上限限制，但國民黨團反對，禁止環保署以公告方式，豁免天然氣接收站及發電廠空汙法責任。

國民黨團書記長李彥秀說，個別委員提出版本逾五十個，本周逐條討論進度應不會太快。國民黨版預計本周五付委，下周輪值召委的民進黨立委邱泰源說，「我會等他們（指國民黨團），一定要很有誠意來處理。」