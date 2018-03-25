用樂高蓋摩天大樓 小學生實作樂玩數學

2018-03-25 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



「數學不就是考試用的？學數學怎麼可能會好玩？」在升學導向的學習趨勢下，不少學生對數學產生恐懼，甚至感到厭惡。為翻轉學習氛圍，九九文教基金會今年首度在台舉辦「茱莉亞．羅賓遜數學嘉年華會」（J.R.M.F），引進美國「以遊戲學數學」的方式，建構學生的邏輯思維能力。在場學生邊組模型邊解題，笑說「希望以後學校數學課都能這樣上！」。

在美國舉辦了11年的J.R.M.F，是Google Guides的共同創辦人之一Nancy Blachman所創辦，以紀念加州大學著名的數學教授Julia Hall Bowman Robinson所命名，創立宗旨是啟發、培養中小學生的思考能力及團隊合作、解決問題等能力，透過遊戲化學習的方式，啟發學生對數學的興趣，目前在全世界盛行，更推廣到香港、新加坡、中國等亞洲地區。

活動分全國兩區進行，上午在嘉義縣新港國小、下午在國家考場，各有150名國小五、六年級生參與。另有清大、交大、政大、台北醫學大學、中興大學、實踐大學及中信金融管理學院等7校協助。學生分為四組挑戰輪流螺旋拼圖、位數總和、縱橫不交錯、摩天大樓等關卡，討論聲此起彼落，學生也學習如何團隊合作。

進行摩天大樓關卡時，每位學生都會拿到類似樂高的模型，透過實際組裝，動手實作就可得到答案，學生全神貫注地盯著模型，逐題拆解，遇到問題就互相討論。四年級學生楊祐誠說，他本來就很喜歡數學，在學校成績也不錯，但比起學校的課程，他更喜歡這樣的上課方式，原因很簡單就是可以動手做，「有一種在玩遊戲的感覺」。

九九文教基金會董事長何焱銘表示，數學應是生活中不可或缺的，但台灣的教學多半為了考試，許多孩子因此對學習失去興趣，也被打擊信心。他認為，未來大數據、人工智慧當道，應該更重視數學，但需要改變教學方式，才能翻轉台灣數學教育向下扎根，透過引領學生動手實際操作，解決數學難題，希望找回孩子的自主學習能力及信心。

何焱銘說，過去學生學數學，常常需要背公式，容易陷入「知其然、卻不知其所以然」的困境，但是，死背公式當下有效果，過了兩三月之後，很容易就忘記了。最近公布的全美中學生數學能力分級測驗（AMC）成績，台灣學生的數學整體程度在十年間明顯下滑，跟孩子對數學失去信心有關，當務之急是要找回孩子的學習熱情。

他指出，這套學習模式2年前已在中國的北京、上海等5地區推廣，去年來台試辦，今年正式引進，學生反應熱烈，因為在操作完成的同時，也歸納出數學概念。不過台灣已遠遠落後其他國家，為加緊腳步，原本收費的活動將由基金會補助，讓有興趣的人都可以免費體驗。