北市電動公車里程補助 1公里5元

2018-03-25 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



為推動電動公車，北市府計畫以4年3億元預算，將原本一輛車150萬元的購車補助，改為里程補助。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了推動電動公車，北市府計畫編列4年3億元預算，將原本每車最高150萬元的購車補助改為里程補助，只要電動公車開越久，補助就越多，未來1公里擬補助5元，1輛車若是跑8年下來，至少可獲超過200萬元補助，比原本購車補助還划算，新補助辦法最快明年上路。

對此，公車業者表示，電動公車是趨勢，支持改里程補貼，不過希望補助經費可以再提高；北市府公運處表示，會再精算補助金額，詳細補助方案5月出爐，這也是全台首個推里程補助電動公車的縣市。

為了防治空汙，交通部日前宣布「2030年市區公車全面電動化」，不過北市今年僅一家業者申請。公運處表示，電動公車的購車成本很高，平均每輛市價約在900萬元至1200萬元間，相較於買柴油公車350萬元、低地板柴油公車400多萬元，電動公車價格貴上許多，再加上電池妥善率等問題，讓不少公車業者卻步。

為鼓勵業者採購電動公車，北市府要把購車補助改為里程補助。公運處解釋，目前每輛電動公車最高可獲得中央補助700萬元、北市府補助150萬元，不過由於電池妥善率不一、維修成本高，過去曾發生電動公車開沒幾年就停擺的狀況。

公運處表示，為了讓電動公車營運更有誘因，因此決定推行里程補助，只要電動車開越久，領的補助就越多，避免業者買了車卻不開上路。

公運處規劃1公里至少補助5元，若以每輛公車每天跑150公里，每月30天來計算，只要營運6年，就可拿到162萬元補助，遠超過原本150萬元的購車補助，營運8年超過200萬元補助；預計從明年開始，編列4年3億元預算試辦，每年目標補助100輛電動公車。