上錯車下錯站…盲人搭公車 情節「好虐心」

2018-03-25 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



基隆市盲人福利協進會指出，盲人搭市公車不易，容易搭錯車或下錯站。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

不少失明者學著獨立生活，想自己出門搭公車，但經常不是搭錯車、就是下錯站，基隆市盲人福利協進會建議政府應建置更貼心的語言廣播系統，讓盲人也可搭車出門。

基隆市盲人福利協進會總幹事曾麗雪說，基隆市盲人近2千人，外出最感困難的就是搭公車，因為車門打開時，沒有廣播是哪一路公車，盲人無法得知自己是不是搭對了公車；而下車時也不知道到站了沒有，如果沒有其他乘客按下車鈴，車子不會廣播，加上有的廣播太小聲，對盲人而言都很不貼心。

雙眼全盲的張舞山說，自己以前也曾單獨外出，但走幾步就不敢走了，除了過馬路怕去撞車，也怕搭錯公車，因為到了公車站，根本不知道前方停下的是哪一路公車，連上都不敢上，只有太太阿英陪著時才敢搭公車。

曾麗雪指出，如果公車車門打開時，可以廣播「幾號公車歡迎你」，說出公車路線，盲人才敢上車；下車時，在前一站就廣播下一站是哪裡，才不會坐過頭。

另外，很多騎樓高低不平，加上機車違停，盲人行走很不方便，過馬路時，雖然部分路口有語音設備，但許多都故障，政府應該為盲人建構友善的環境。

基隆市公車處長陳新碑表示，公車處為提升公車服務品質，已提供全面公車動態資訊服務，車子到站時會有廣播，車上會廣播「下一站長庚醫院站」，盲人、老人都可掌握行車位置。但目前車門開啟時，還無法廣播是什麼路線公車，市府將再研議系統是否可以增設。

【記者魏翊庭、張世杰／連線報導】新北市交通局綜合規畫科表示，目前台北等公車、台北好行等App，有「車輛即將進站」或「哪一站下車」的語音服務，公車上需不需要再裝到站語音系統可再評估，避免重複。

綜規科長林碧芬表示，新北市與視障者、身障協會談過，視障民眾最大困難是不知道何時該向公車招手，有看過在公車站牌前舉大字牌、或搭乘固定路線。需要的民眾可先與客運業告知上車時間和地點，方便該路線排班司機，到站時接送。

台北市公運處表示，北市近2年於公車站建置「視障服務燈」，至今約完成1000多個站點，未來持續增設。

公運處說，當視障者按下服務燈後，相關燈號會亮起3至5分鐘，陸續經過的公車必須停靠，並透過車外廣播，告知公車路線，讓視障者辨別是否屬於要搭乘的路線。若視障者表達想上車，司機停好公車後，須引導視障者上車。