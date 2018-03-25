600多通電話、百餘次家訪 17年結核病患奇蹟治癒

2018-03-25 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹報導



衛生局代理局長楊清媚期望外界能關注結核病，並正視結核防治的重要性。 圖／衛生局提供 分享 facebook

陳先生為慢性開放性結核病患者，被判定為無法治癒，但新竹市衛生局所防疫同仁仍不放棄，17年來協助陳先生透過外科手術、藥物治療及住院隔離，終於在106年治療成功，也寫下新竹市公衛史上新的一頁。

50歲的陳先生於民國90年通報為多重抗藥性結核病個案，96年完成療程；但是在98年4月復發出現咳血，因而重新啟動治療，由於陳先生為家中的主要經濟支柱，他擔心治療後沒有辦法工作，家中沒有收入，每次都抗拒公衛護士來訪且拒絕接受治療。

但防疫公衛人員不放棄，歷經600多通電話及不下百次家訪，陳先生終於點頭願接受治療，公衛人員除積極與醫療端妥適安排各項治療外，更自掏腰包籌募生活費用及日常用品，讓陳先生無後顧之憂接受診治。

疾病管制科王芳時科長感動回憶，經歷過外科手術、藥物治療及住院隔離，陳先生終於確定已無病兆及傳染之虞，完成治療並解除列管，陳先生激動表示「那些苦都過去了，也謝謝有妳們的支持」。

衛生局代理局長楊清媚表示，結核病迄今仍是台灣最嚴重的傳染病，新竹市結核病推動有成，有賴於基層防疫人員在第一線耕耘與付出，民眾如果有結核病相關問題可上衛生局網頁查詢或是電洽防疫專線03-5355130洽詢。