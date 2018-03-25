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15歲男孩被逮運毒 怨社工：你為什麼不早點來？

2018-03-25 20:31聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

社會安全網破洞，專家認為體制斷鏈是主凶。一名社工最近輔導15歲運毒犯小宇（化名），小宇怨「為什麼不早點來？你在我生命中遲到了！」原來小宇爸爸吸毒，媽媽特意隱蔽不讓人知道，也時常搬家，從未有人發現小宇家的問題。直到小宇學會吸毒、幫人運毒，社工才出現。

分享案例的台大兒少家庭研究中心執行長張淑慧表示，小宇生處高風險家庭，因學校活動總由媽媽出席，老師不知小宇爸爸吸毒。爸爸曾被抓，但當時小宇13歲已非兒童，警方不需依兒少權益法通報社會局，錯過最好的介入時機。

「只差1歲，小宇就被漏接了。」張淑慧說，社工找她討論小宇，一邊說一邊哭，覺得體制害了一個孩子。

張淑慧說，衛福部推出的強化社會安全網計畫僅是「舊瓶裝新酒」，口號喊很大，細看多是既有業務，且內容並未談到毒品防制及藥癮戒治作為，衛福部卻說是因有行政院的新世代反毒策略，不需疊床架屋，「但分割處理更是錯誤。」

台大社工系副教授劉淑瓊也說，台灣很多問題是橫向連結失靈造成，例如孩子出了狀況，儘管教育體系規畫完善流程，卻總有人被遺漏，且究責文化會使得服務單位有防衛心，變得大家能推就推，「政府機器壞了了，令人覺得挫折。」

台北大學犯罪研究所去年底公布我國首份「無差別殺人研究」，就發現體制斷鏈問題。研究訪談15名無差別犯罪者，他們都在司法、精神醫療、高風險家庭、中輟通報、兒少保護五大網絡內，卻因個資問題及系統無勾稽而被漏接。研究認為，若串聯系統不斷鏈，社安網漏接率最低可降至0.8%。

研究主持人、台北大學犯罪研究所特聘教授周愫嫻舉例，其中一人國小就輟學，也有精神科就醫紀錄，但因通報系統各自獨立，使個案被漏接。

張淑慧提醒，強化社安網計畫內容處處強調社工缺人，還訂下困難的績效指標，例如要求各縣市當年度的兒虐致死人數要比前一年少一成，等同把社工當特工用，但社工增加不代表社安網就牢固了，「系統整合才是重點！」

15歲運毒犯小宇（化名）怨社工：「你為什麼不早點來？你在我生命中遲到了！」讓社工...
15歲運毒犯小宇（化名）怨社工：「你為什麼不早點來？你在我生命中遲到了！」讓社工聽了難過掉淚。示意圖，非新聞當事人。 本報系資料照／記者林伯東攝影
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社工吸毒台大
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