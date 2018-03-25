獨╱失智老人走失案例增 占失蹤老人四成

2018-03-25 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



失智家人遊走未歸，是整個家庭的惡夢，一天沒找到人，就一天無法安睡。隨著失智症患者增加，失智走失的人數也愈來愈多，翻譯日本「失智失蹤」一書的精神科醫師吳佳璇指出，國人常認為老人失蹤是被「魔神仔」帶走，其實應正視失智走失問題，預防憾事發生。

根據警政署調查，一○一年至一○四年因失智症而失蹤的老人介於一千二百人到一千三百人之間，一○五年達一五四一人，比一○四年增加二六○人，已達失蹤老人總數的四成。吳佳璇指出，失智症患者不論病程輕重，都可能走失，雖然現在的科技可定位尋人，最好的方法還是預防走失。

失智症協會專員陳國忠指出，分析失智老人失蹤原因，多半是因迷途走失，例如出門散步或自己走出家門而迷路，近年來除透過讓老人配戴有個資的愛心手鍊，或在衣服縫製布標等，也能透過手機衛星定位、縫製QR Code資訊等，協尋失蹤老人。吳佳璇認為，建立失智友善社區非常重要，守望相助能夠協助走失者回家。

吳佳璇說，失智症患者走失與判斷力不好、視野窄小等因素有關，若定向感不好，更容易走失。曾有人跟蹤失智症患者，發現他們可能走入死巷，或是擠身進入很窄的地方，行走路線不同於一般人；有的洗手間有兩個出口，有時患者從另一個門出去，就再也找不回原來的路。

根據國內外統計，失智患者走失後被找到的地點，通常不會離居住的地方太遠。吳佳璇建議，家屬應預想患者走失後，如何尋找，訂出找人的ＳＯＰ；平時也可做好準備，很多人在家人走失後，發現自己無法描述患者穿什麼樣式、顏色的衣服，所以建議每天用手機為患者拍一張照片、到派出所摁指紋，都是不錯的作法。

避免走失，有時也要分析患者行為，吳佳璇舉例，曾有患者看到家中有垃圾就一定要拿出去倒掉，因此出門而常走失，太太發現之後，把家中所有的垃圾桶收起來，買了一個櫃子專門裝垃圾，而且上鎖，不讓先生發現家中有垃圾，果然先生因此就不會自己出門，不再走失。