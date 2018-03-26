影／寶島歌后紀露霞 為何多年不唱《望你早歸》？

2018-03-26 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「每日思念你一人／未能得相見／親像鴛鴦水鴨不時相隨／無疑會來拆分離／牛郎織女伊兩人／每年有相會／怎樣你若一去全然無回／放棄阮孤單一個…」

寶島歌后紀露霞以一曲《望你早歸》在五Ｏ年代紅遍大街小巷，當年為了能照顧養父、嫁給隻身來台的外省軍官高必達，更為了丈夫的工作放下明星光環，淡出歌壇成為丈夫背後的女人、鄰居口中的「高媽媽」。

他們夫妻鶼鰈情深，甜言蜜語雖不曾掛在嘴邊，細水流長的感情也讓兩人牽手度過四十多年。不料丈夫退休後罹患失智症，後來又走失，讓紀露霞備受打擊。找人找了一年多，最後卻找回一堆白骨，也因為這段令人心碎的故事，使得紀露霞好多年都不再開口唱這首《望你早歸》。

「當年寫情書給我、追我的粉絲很多，其中也不乏有錢人。」一張張黑白照片，將時光倒流回到六十年前。當年的紀露霞不僅歌聲動人，長像甜美，身材也窈窕。紅遍全台的她，常常收到熱情粉絲來信追求，「那些信我一封都沒回過」。

當年在嘉義空軍基地當軍官的高必達也是紀露霞的粉絲，那時她受邀去基地唱歌勞軍，正好是高必達來接待，一開口就問「如果我寫信給妳，妳會回信嗎？」兩人透過書信往來，慢慢培養出了感情。

當年這麼多人追，後來為何選擇嫁給軍人？「我沒有嫁妝，還得照顧爸爸。」紀露霞不諱言，自己從小和養父相依為命，結婚後也需要照顧養父，「我有自知之明，那些有錢人家，不會接受帶著爸爸嫁過來的女人」，所以過去從來都沒有談過戀愛，而高必達卻是隻身來台，更承諾可以一起照顧養父。

當年的歌壇天后，就這麼洗盡鉛華、成為平凡的軍官太太，和養父一起從台北搬到了嘉義眷村，從此成為了鄰居口中的「高太太」，後來又成了高媽媽。

紀露霞說，以前曾有人羨慕鄰居太太，「哇，那個有名的紀露霞就住在你家隔壁，妳們一定很有耳福，天天聽她唱歌」，但鄰居太太回說，隔壁的高媽媽從來不唱歌。

紀露霞婚後淡出歌壇，不再四處走唱，以免因為歌手生涯影響丈夫在軍中升遷。她在家也幾乎不開口唱歌，三個孩子年幼時，也不知道自己的媽媽就是享譽全國的寶島歌后，只知道媽媽在當電台主持人，也教別人唱歌。

後來因為丈夫調任，紀露霞全家搬回台北定居，一住又是廿年。她卻怎麼也沒想到，丈夫退休後竟罹患失智症，後來還在自己熟悉的居家附近走失。

她說，丈夫起初的症狀是態度變冷淡、不理人，「我在廚房切菜切到手，痛得哇哇大叫，但他在客廳卻不理我」，後來逐漸出現同一件事不斷重複提起的狀況，後來帶去台北榮總就醫，確診為輕度失智症，紀露霞說，丈夫是非常聰明的人，不論讀書、工作都表現相當優異，「怎麼也沒想到他會得失智症」。

身材挺拔的高必達在罹病初期，看起來一點也不像失智老人。紀露霞說，丈夫喜歡散步，常常穿著一件夾克、雙手插在口袋裡，在住家附近走來走去，看起來就跟一般人沒有兩樣，「誰會聯想到他是失智老人」。

每天出門散步是丈夫退休後的固定活動，也總是一個人出門、繞完一圈就回家，紀露霞怎麼也沒想到，丈夫走失的那天下午，她去教唱歌，回到家裡卻等不到人。

「這是我一生中最痛苦的事！我急壞了，四處找人，後來還透過電台、媒體協尋，也四處貼尋人告示」，紀露霞說，丈夫走失後她每天哭，那種心痛與難過，到現在還無法用言語形容，天氣冷的時候擔心丈夫受涼，天熱了又擔心他中暑，沒日沒夜的瘋狂思念和找人。

這段期間，她和家人接到不少訊息，都是形容「在某處看到一個很像妳先生的人」，接到通知之後就立刻包計程車趕過去，甚至有人要紀露霞出錢買消息。

而她丈夫來台之後就沒再回去過大陸，也幾乎沒有聯繫，卻有人說她先生出現在河南老家，這也讓紀露霞跟對岸夫家的親人有了聯繫。

但人終究是沒找著。一年多之後，紀露霞眼淚幾乎流盡，此時警方卻告知在新北土城山區有一堆白骨，最後憑著隨身的天珠，以及ＤＮＡ確認就是她先生。

「說也奇怪，找到人的那天，我就不再哭了」，紀露霞說，雖然丈夫被找到時已經過世，但她的心卻平靜不少。而當年唱紅了《望你早歸》，在尋人的期間，有媒體到家裡來採訪、協助報導，一開口就要她唱，「我怎麼可能唱得出口，我若開口唱，就是三八」，這件事在十多年後的今天，還讓紀露霞感到忿忿不平；面對結縭四十多年丈夫失蹤，那種心痛與難過心情，或許當年那位年輕記者並無法理解。

紀露霞有好一段時間再也不唱《望你早歸》，或許對於丈夫的離世還無法完全釋懷，也還不能放下思念的心情。直到有一天，兒子對她說，「媽媽如果有一天連妳也不在了，那我們怎麼辦？」紀露霞才豁然開朗，雖然丈夫離開了讓全家人都痛苦，但如果她能健康的活著，對孩子們來講才是福氣，「我為了我的孩子們而再度勇敢！」丈夫離去八年後、她才在個人演唱會上，再度開口唱《望你早歸》。

今年82歲的紀露霞，數十年來持續教唱歌，也和不少學生成為好朋友，她們也跟上時代，有什麼事情就透過社群軟體傳訊、互通有無。

她說，因為丈夫失智，自己也曾擔心得失智症，但這些年靠著持續教唱歌，不但能靠讀五線譜動腦，也能訓練肺活量與腹肌。由於學生幾乎都是銀髮族，其中也不乏照顧生病家人而心力交瘁的人，她也時常鼓勵學生不要害怕學習新東西，「勇敢走出家門，為自己健康快樂的活著，先把自己照顧好、才能照顧家人」。