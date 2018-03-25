獨╱「強化社會安全網計畫」出爐 衛福部估社工缺3千人

2018-03-25 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



女童小燈泡過世將滿2年，衛福部總算推出「強化社會安全網」3年期計畫，重砸26.8億元，擬增34處社會福利服務中心及3021名社工。為留住社安網社工，月薪45K起跳，另著手建置大型資料庫，串聯數據降低個案漏接率。衛福部將於本周起下鄉舉辦說明會。

衛福部統計，我國近8年發生多起隨機殺人事件，從鄭捷案到小燈泡案，屢次震驚社會。近5年的成人及兒少保護通報案也逐年上升，平均每年有22.6名兒少遭主要照顧者虐待，共發生47起殺子自殺案，56名兒少死亡。

社安網計畫發言人、衛福部社家署長簡慧娟表示，不管是隨機殺人或家庭暴力事件，成因都與貧窮、失業、藥酒癮、精神疾病、暴力行為、社會排除、婚姻破裂等因素有關，且許多是多重問題同時存在，使家庭脆弱化。

簡慧娟說，社安網計畫專案小組檢討政府目前保護服務、高風險家庭服務、社會救助、心理衛生、自殺防治等十項服務體系，發現最大的問題來自服務可近性不足，以及社工人力短缺，導致體系整合失靈，社安網防護不全。

簡慧娟說，社福服務中心扮演社會局的觸角，在社區提供預防性、貧窮、高風險個案等服務，類似衛生所，但該中心提供的是社福服務，若有孩子遭虐，中心不只處理兒虐，還會了解家庭是否有失業或長照等問題，再導入服務。

但是，社福服務中心全台目前只有120處，且分布不均，嘉義縣、新竹市、金門縣只有1處，連江縣掛零。簡慧娟說，為增加可近性，計畫再增34處，建置經費有爭取到前瞻計畫支持，各縣市可盡快提案申請。

至於社工人力，從社福、脫貧、兒少保護、精神疾病、加害人處遇協調、少年偏差行為及虞犯輔導等服務領域，共達3021人缺口。

簡慧娟說，過去案量大社工少，若遇開案指標模糊的案件，派案易推託延宕，導致服務「掉棒」。未來不只要補人、留人，另要求縣市社會局成立統一派案中心，讓行政流程更有效率。