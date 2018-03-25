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帶動MIT風潮！ 東森購物「台灣好物商品周」夯賣國貨

2018-03-25 19:53聯合報 記者陳立儀╱即時報導

為了支持台灣優質產品，東森購物3月26日起在旗下電視購物、購物網等通路推出「台灣好物商品周」活動，集結富春山農場產銷履歷夏威夷草莓木瓜、永齡農場有機蔬果箱、台東縣政府輔導契作鮮採洛神花蜜、頂級戰斧豬、高山茶等精選65項台灣優質商品，購買台灣好物商品就送由台東關山生產的祈安納福米。

東森購物3月26日至3月31日晚上8點固定於第47頻道推出台灣好物精選推薦，東森購物網也將同步開賣，與永齡農場、台塑生醫、白蘭氏、奇哥與台酒生技等品牌合作，網羅農產品、美食、服飾配件、寵物食品、生活用品等65件商品，包括獲得德國紅點產品設計大獎肯定的機能性禦寒忍者衣、機能除臭襪、輕鬆黏無痕收納組、寵物鮮食全營養雞肉組等MIT優質商品都將精銳盡出。東森購物表示，日前開賣台灣在地生產的白人蜂膠抗敏感牙膏，就創下45天熱賣32萬條的紀錄。

東森購物日前針對盛產過剩的新竹峨嵋鄉果農伸出援手，主動無償協助銷售「柑橘之王」峨眉桶柑，特別派出SNG車深入偏鄉果園，透過電視購物兩檔80分鐘節目，共計賣出近4千箱、總計36萬顆的桶柑，每秒賣出150顆，吸引超過2,500人購買，所有販售金額也全數回饋果農。

購買東森購物台灣好物商品就送由台東關山生產的「祈安納福米」一份。圖／東森購物提供
購買東森購物台灣好物商品就送由台東關山生產的「祈安納福米」一份。圖／東森購物提供
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東森購物透過電視購物兩檔80分鐘節目，共計賣出近4千箱、總計36萬顆的新竹峨眉鄉...
東森購物透過電視購物兩檔80分鐘節目，共計賣出近4千箱、總計36萬顆的新竹峨眉鄉桶柑，所有販售金額也全數回饋果農。圖／東森購物提供
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獲得德國紅點產品設計大獎肯定的高機能禦寒忍者衣，兼具流行與機能性。圖／東森購物提...
獲得德國紅點產品設計大獎肯定的高機能禦寒忍者衣，兼具流行與機能性。圖／東森購物提供
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東森購物支持台灣優質產品，3月26日起推出「台灣好物商品周」，圖為永齡農場有機蔬...
東森購物支持台灣優質產品，3月26日起推出「台灣好物商品周」，圖為永齡農場有機蔬菜。圖／東森購物提供
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