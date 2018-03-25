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小說截成詩 瓦歷斯談詩在生活中

2018-03-25 20:15中央社 台北25日電

作家瓦歷斯．諾幹今天與青年談詩，他深覺詩就是生活，透過閱讀與寫作可以抒發情緒，無奈於現在許多老師拿到作文簿第一件事就是快速找錯別字，而不是欣賞孩子們的天馬行空的趣味文章，扼殺了詩意。

瓦歷斯‧諾幹斯今天應齊東詩社之邀，主持「小說截成詩：以《瓦歷斯微小說》為例」活動，以老師身分帶領青年一同沈浸在詩中的世界。

「詩就是在那個時刻，那個點，忽然刺穿人心，讓人難忘。」，瓦歷斯認為，小說跟詩雖然不同，但想法是一樣的，他不斷在文學中挖掘更多可能性，希望充滿故事性且白話的小說中，擷取再創造出寓意濃厚且簡短的詩。

前陣子作家蔣勳於TEDxTaipei 演講「留給十八分鐘的自己」，希望在庸庸碌碌的現代，可以留一首詩的時間讓繁忙的人們喘息，透過讀詩，可以獲得更多想像，也可以讓紓解現代人的壓力。

瓦歷斯希望將小說截寫成詩來閱讀，在轉戰教育後，他談起在花蓮教書，學校裡只有32位小朋友，因為人少能一同吃飯，一天中午跟一個小女孩聊天說到：「我喜歡你寫牙痛像被上帝處罰的文章，讓人很有所感。」小女孩回答：「謝謝老師！不過我已經在寫上帝該怎樣處罰老師的故事了。」

瓦歷斯說，他雖驚訝，但從與孩子談天中了解到，其實詩及文字是富有想像與創造力的。

在今天的活動中，瓦歷斯帶領詩友們分組學寫二行詩，利用簡單的直橫斜物品，天馬行空想像並寫成兩行短詩，小組票選出最高票的詩並點評，中央社記者寫到「追趕時間的迫切，其實是怕黑夜降臨的悔意」以線性流的時間做比喻獲得最高票，有位讀者點評表示，「這首詩的美在於它戳中我內心深處的憂慮引起共鳴」。

瓦歷斯也透過這首詩提點，一首好詩擺在眼前，是可以讓人自行解讀、想像，有時還可能是作者本身沒有想到的，所以詩雖簡短，但是它會因為每個人生命經驗的不同，獲得不一樣的詮釋，所以詩是生活中不可或缺的。

蔣勳
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