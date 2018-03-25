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FUN攝藝術歡慶國美30 國美館登場

2018-03-25 19:24中央社 台中25日電

慶祝美術節，國立台灣美術館今天舉辦「FUN攝藝術歡慶國美30」頒獎典禮，首獎得主陳雅涓的作品「自在國美」，以純熟的手法讓影像具有多層次穿透感，獲得評審一致好評。

25日是美術節，適逢今年國美館開館30週年，特別以「國美30最美的風景：景畫合一」為主題，規劃「30風動藝術─2018年美術節系列活動」，24日及25日透過藝術展演、野餐活動、藝術市集等，活化藝術並延續美術節精神。

「FUN攝藝術歡慶國美30」創意短片徵件活動，廣邀國內喜愛短片創作的愛好者，以創意、趣味的方式，用鏡頭展現與國美館的互動過程，透過影像傳達國美館30週年館慶喜悅，共有28件優秀作品投件，邀請產學界委員經過初審、複審評選出首獎、二獎、三獎各1名，以及優選3名、佳作8名，並於今天舉行頒獎典禮。

榮獲首獎殊榮的「自在國美」，國美館表示，作者陳雅涓以透明杯子置入國美館影像，精湛且純熟的手法讓影像具有多層次穿透感，具有影像藝術的質感與巧思，獲得所有評審的一致青睞。

陳雅涓表示，這次影片都是獨力完成，耗費約兩週的時間取景拍攝以及後製，運用大學時期所學的技巧以及自己鑽研的技術，完全運用在這次的比賽中。

國美館副館長陳昭榮表示，國美館一直以來都有聘專業團隊來記錄國美館，但都是以國美館的角度來呈現國美館，所以很希望能從民眾的角度來欣賞國美館，因此規劃這次的創意短片徵件活動，期待用民眾的視角，用不同的方式來欣賞國美館，這更是推廣美學上重要的一環。

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