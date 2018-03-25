華航正式開航 美國加州安大略
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，每天飛航1個往返航班，雖然在春節後的淡季，首航班機仍接近客滿，之後的航班訂位也有7成。主持首航儀式的華航董事長何煖軒表示，未來的載客率評估會更高，同時會利用安大略機場有聯邦、優比速2家快遞公司的優勢，發展當地的貨運業務。
華航安大略首航儀式25日下午在桃園機場第2航廈D4候機室舉行，儀式前桃園市長鄭文燦特別到場祝賀首航成功。正式儀式中，華航邀請美國街頭藝人及舞者表演，讓首航班機候機室充滿濃濃的美國加州風情。
鄭文燦市長受訪時表示，桃園往返安大略航線拉近了台灣與美國加州之間的距離，對於居住在東洛杉磯地區的亞裔居民非常方便。期望未來桃園與加州之間有高科技合作、物流聯繫以及便利的空中走廊，讓雙方的發展更好。
何煖軒董事長指出，開闢桃園往返安大略航線，有助於開發洛杉磯東部亞裔居民往返台灣、中國大陸、港澳的新客源，加上原有的桃園往返洛杉磯航線，未來華航將著眼大洛杉磯往返東南亞市場，預期可增加整體洛杉磯都會區往返亞洲的選擇機會，不僅強化台美交流、也增加與亞洲市場的連結。
何煖軒表示，安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，能吸引大洛杉磯東部旅客，同時安大略機場也為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨多贏局面。
華航此次布局，預期能優化航線收益，洛杉磯機場與安大略機場也將成為華航於大洛杉磯地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，更擴大洛杉磯地區之服務範圍與便利性。
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