華航正式開航 美國加州安大略

2018-03-25 17:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，每天飛航1個往返航班，雖然在春節後的淡季，首航班機仍接近客滿，之後的航班訂位也有7成。主持首航儀式的華航董事長何煖軒表示，未來的載客率評估會更高，同時會利用安大略機場有聯邦、優比速2家快遞公司的優勢，發展當地的貨運業務。

華航安大略首航儀式25日下午在桃園機場第2航廈D4候機室舉行，儀式前桃園市長鄭文燦特別到場祝賀首航成功。正式儀式中，華航邀請美國街頭藝人及舞者表演，讓首航班機候機室充滿濃濃的美國加州風情。

鄭文燦市長受訪時表示，桃園往返安大略航線拉近了台灣與美國加州之間的距離，對於居住在東洛杉磯地區的亞裔居民非常方便。期望未來桃園與加州之間有高科技合作、物流聯繫以及便利的空中走廊，讓雙方的發展更好。

何煖軒董事長指出，開闢桃園往返安大略航線，有助於開發洛杉磯東部亞裔居民往返台灣、中國大陸、港澳的新客源，加上原有的桃園往返洛杉磯航線，未來華航將著眼大洛杉磯往返東南亞市場，預期可增加整體洛杉磯都會區往返亞洲的選擇機會，不僅強化台美交流、也增加與亞洲市場的連結。

何煖軒表示，安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，能吸引大洛杉磯東部旅客，同時安大略機場也為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨多贏局面。