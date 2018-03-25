親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

郭台銘分析產業：傳統經濟、製造業 遇到1個很好的機會

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

華航正式開航 美國加州安大略

2018-03-25 17:42聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，每天飛航1個往返航班，雖然在春節後的淡季，首航班機仍接近客滿，之後的航班訂位也有7成。主持首航儀式的華航董事長何煖軒表示，未來的載客率評估會更高，同時會利用安大略機場有聯邦、優比速2家快遞公司的優勢，發展當地的貨運業務。

華航安大略首航儀式25日下午在桃園機場第2航廈D4候機室舉行，儀式前桃園市長鄭文燦特別到場祝賀首航成功。正式儀式中，華航邀請美國街頭藝人及舞者表演，讓首航班機候機室充滿濃濃的美國加州風情。

鄭文燦市長受訪時表示，桃園往返安大略航線拉近了台灣與美國加州之間的距離，對於居住在東洛杉磯地區的亞裔居民非常方便。期望未來桃園與加州之間有高科技合作、物流聯繫以及便利的空中走廊，讓雙方的發展更好。

何煖軒董事長指出，開闢桃園往返安大略航線，有助於開發洛杉磯東部亞裔居民往返台灣、中國大陸、港澳的新客源，加上原有的桃園往返洛杉磯航線，未來華航將著眼大洛杉磯往返東南亞市場，預期可增加整體洛杉磯都會區往返亞洲的選擇機會，不僅強化台美交流、也增加與亞洲市場的連結。

何煖軒表示，安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，能吸引大洛杉磯東部旅客，同時安大略機場也為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨多贏局面。

華航此次布局，預期能優化航線收益，洛杉磯機場與安大略機場也將成為華航於大洛杉磯地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，更擴大洛杉磯地區之服務範圍與便利性。

中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式中邀請美國舞者開場...
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式中邀請美國舞者開場表演。 記者陳嘉寧／攝影
分享
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航班機旅客接近客滿，華航...
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航班機旅客接近客滿，華航贈送每人1個手提袋做為首航禮。 記者陳嘉寧／攝影
分享
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式中由華航董事長何煖...
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式中由華航董事長何煖軒（中）、桃園市副市長游建華（左三）、加州旅遊局台灣地區總監蔡璧如（右三）共同把香檳注滿杯塔。 記者陳嘉寧／攝影
分享
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，桃園市長鄭文燦（中）在開航...
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，桃園市長鄭文燦（中）在開航儀式前到場祝賀。 記者陳嘉寧／攝影
分享
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式後與會來賓合影。 ...
中華航空公司25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，首航儀式後與會來賓合影。 記者陳嘉寧／攝影
分享

華航桃園機場航線
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

統一發票大獎 哪些縣市中獎率最高看這裡

2018-03-25 17:54

第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

影／本周國內汽、柴油漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 14:13

孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28

PM2.5飆高！ 午後新竹以南空汙恐亮紅燈

2018-03-25 05:14

輕颱鯉魚最快今生成 周二開始有長浪

2018-03-25 05:12

分散掃墓車潮 國道今8折收費

2018-03-25 14:50

印度少年遭雇主操控12年 台志工助圓夢

2018-03-25 14:49

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

未來1周晝暖夜涼 溫差超過10度

2018-03-25 13:33

大便習慣改變？身體在給你警訊

2018-03-25 13:28

吃蔬果可防癌化？係金A！

2018-03-25 13:28

百變高麗菜 煮炒醃都搭

2018-03-25 13:28

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

劉奕伶、布拉瑞揚、凃力元、孫尚綺 齊競逐台新藝術獎

2018-03-25 13:08

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07

開車族哭哭 國內汽柴油價格明起調漲0.6元

2018-03-25 12:18

青年戲曲藝術節來了！ 迪化街吃玩買 別忘看好戲

2018-03-25 12:16

今年第3號輕度颱風 對台影響機率小

2018-03-25 11:39

怕保母虐兒 找托育服務中心有保障

2018-03-25 11:08

新竹男子不捨剃壞愛犬狗毛 自行剃頭髮贖罪反變桃太郎

2018-03-25 10:28

台灣人愛組社團 人民團體數五年增二成五

2018-03-25 10:23

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

大學生東沙巡禮 限額48名

2018-03-25 10:11

擴散條件不佳 西半部28測站空氣品質差

2018-03-25 10:02

天氣晴朗舒適 第3颱可能形成

2018-03-25 10:02

長期腹脹消化不良 醫籲小心大腸癌

2018-03-25 09:19

遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19

墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19

觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18

超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45

中油周一起油價可能漲0.6元 今年最大漲幅

2018-03-25 06:03

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38
看更多

熱門文章

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

2018-03-25 12:15

新竹男子不捨剃壞愛犬狗毛 自行剃頭髮贖罪反變桃太郎

2018-03-25 10:28

中油周一起油價可能漲0.6元 今年最大漲幅

2018-03-25 06:03

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

輕颱鯉魚最快今生成 周二開始有長浪

2018-03-25 05:12

PM2.5飆高！ 午後新竹以南空汙恐亮紅燈

2018-03-25 05:14

今日星座運勢／摩羯 銀白色幸運 適度運動運勢升

2018-03-25 00:00

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45

遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

長期腹脹消化不良 醫籲小心大腸癌

2018-03-25 09:19

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

未來1周晝暖夜涼 溫差超過10度

2018-03-25 13:33

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

統一發票大獎 哪些縣市中獎率最高看這裡

2018-03-25 17:54

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03

觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18

影／本周國內汽、柴油漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 14:13

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top