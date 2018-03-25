第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天度第3號颱風鯉魚形成。氣象局指出，對於台灣暫無影響。

中央氣象局剛才發布颱風形成訊息。氣象局指出，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓於今天下午14時發展為輕度颱風，編號第3號（國際命名JELAWAT，中文譯名：鯉魚），距離鵝鑾鼻東南方約2700公里，向西北西方向移動，預估對台灣天氣無直接影響。