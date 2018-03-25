開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



1-2月期統一發票獎今天在電視直播開獎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今（107）年1-2月期統一發票獎今天在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「21735266」，本期中獎發票自今年4月9日起開始兌獎，4月9日起可至郵局兌獎，期限至7月5日。

財政部建議，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。