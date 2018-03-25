劉奕伶、布拉瑞揚、凃力元、孫尚綺 齊競逐台新藝術獎

2018-03-25 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



第16屆「台新藝術獎」16組入圍作品揭曉，包括劉奕伶、布拉瑞揚、凃力元等人舞作，將共同競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）等三大獎項。

16組入圍作品包括It Takes Two to Tango（選自 2017鈕扣計畫）／凃力元，評審認為編舞家將舞者的身體放置於物件的現實條件當中，從即物性的動作裡抽取舞蹈語彙，表現在雙人關係當中自我主體的壓迫與消融。肢體語彙的文法邏輯巧妙地擺盪在現實與隱喻之間，讓舞者的真實情感在形式技巧當中滲透而出，燈光、音樂與舞台裝置的運用也讓舞蹈簡潔有力，去除所有情緒性的修辭與敘事性的文藻，直接表達人的存在狀態與人際關係本身，並讓觀眾從東方與西方舞者的身上解讀出東西方文化衝突之意涵成為可能。

更（選自 2017鈕扣計畫）／劉奕伶作品，以文學性的思考賦予聚光燈某種權力的象徵，在三個不同的段落裡，舞者在權力的支配下先是不斷被否定、繼而嘗試逃脫遊戲、旋而積極對抗，營造著一個不甘被操縱、不甘心妥協的少女形象。評審指出，劉奕伶看似纖細而又鬆弛的肢體蘊藏著極大的爆發力與速度感，精細、機敏而不失幽默地重新詮釋了後現代主義舞蹈關於解構與釋放（release）技巧的含義。

無，或就以沉醉為名／布拉瑞揚舞團作品中，布拉瑞揚揭露在當今看似和平健康、甚至帶了嘉年華意味的新型社運抗爭型態下，那些不曾被理解或被遮蔽的暗面，以及在抗爭過程中，表演、觀看、與參與三種姿態間可能形成的矛盾與弔詭。超越了原住民的角度，對各種認同政治提出迂迴卻犀利的批判。看似即興的安排，卻是步步為營，直指原住民在現實中所遭遇的曲解與歧視。歌者與舞者的表現令人驚豔，整齣舞作結構完整，情緒能量層層堆疊，充滿了實驗創新的勇氣。