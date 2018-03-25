醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



多吃蔬果，可延緩細胞癌化！植物中的化學物質簡稱為植化素，其防癌生物效應十分驚人。

萬芳醫院癌症中心主任賴基銘說明，正常細胞在癌化過程中，會不斷累積許多基因改變，並分裂增長成腫瘤，分裂增長的數量要達到10的9次方才能被人們找到，因此癌化過程可能相當漫長。

研究顯示，蔬果中的植化素能誘導癌細胞由惡性轉為良性，並且能阻斷癌細胞的訊號傳遞、抑制癌血管新生，使癌細胞停止分裂增長、促進其凋零死亡。

在預防面，賴基銘說，蔬果中的植化素具抗氧化作用，可減少體內自由基損害正常細胞，降低癌細胞的形成風險；蔬果中的多醣體可增加體內自然殺手細胞與Ｔ細胞、活化巨噬細胞、分泌腫瘤壞死因子、產生白介素、干擾素、淋巴球、促進抗體產生等，能藉由提升免疫力抑制癌細胞增長；蔬果中的膳食纖維不易被人體消化吸收，能增加糞便量、刺激腸道蠕動，進而排出體內毒素。

「一般而言，顏色越深的蔬果越具營養價值」，賴基銘舉例，深紅色的番茄富含茄紅素，可阻止低密度膽固醇氧化、降低心血管疾病發生率，再如深紫色的葡萄、藍莓富含類黃酮與類胡蘿蔔素，能提供身體非特異細免疫功能，但白色也並非不好，白色食物含有大量的硫化合物，切片時能聞到刺激性的嗆味，常見如洋蔥、大蒜，皆具抗氧化作用，能消除自由基、預防癌症發生。

不同性別與年齡需要的蔬果量不同，「蔬果彩虹579」是簡單的攝取原則。賴基銘說明，「蔬果彩虹579」意指攝取蔬果時要盡量選擇多元的顏色，12歲以下兒童每日攝取5份（3蔬2果）、12歲以上女性每日攝取7份（4蔬3果）、12歲以上男性每日攝取9份（5蔬4果），一份蔬菜的量約為家用碗八分滿，一份水果的量約為一個拳頭大小。

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