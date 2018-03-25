親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

營養補充品該不該吃？最新美國醫學會雜誌給了建議

忘不了沒救出的他…「心靈餘震」壓垮搜救英雄

近5年統一發票千萬大獎 半數消費金額不及百元

2018-03-25 12:15聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部統計，統一發票獎金最高的特別獎、特獎，近 5 年(102~106 年)共有 743 位幸運中獎人，7 成 7 來自六都，鄉鎮市區以新竹市東區 21 人次最高；若以縣市中獎率觀察，以新竹市、台北市、澎湖縣最高，皆高於全國均數(十萬分之 3.2），連江縣最低，迄今無人中獎。

觀察開出獎項商店類型，多屬民生相關消費，其中以超商、餐飲店等最多，前 6 大類型商店占近 8 成；消費金額半數落在百元以下，其中最低金額僅 2 元，為超商之影印費，最高金額為 7萬1724 元之酒品消費。

統計處表示，我國開立(印製)統一發票張數呈逐年增長趨勢，近 2 年已接近百億張規模。98 年實施電子發票制度後，隨導入使用之營業人增加，電子發票占總發票張數比重明顯上升，106 年電子發票開立張數已達 68 億張，占 7 成。為防止逃漏稅、控制稅源及促進統一發票之推行，每年固定由營業稅稅收中提出 3%作為統一發票獎金之用 1，其中又以六獎之中獎號碼數及中獎人最多。

近 10 年六獎號碼共開出 285 組，其中僅 1 組號碼重複出現 3 次；若就百位、十位及個位數號碼出現率觀察，出現率最高者分別為號碼 0、3、6，機率皆超過 1 成 2 以上，而出現率最低者分別為 7、6、0，不及 8%。

統一發票電子發票超商
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

PM2.5飆高！ 午後新竹以南空汙恐亮紅燈

2018-03-25 05:14

輕颱鯉魚最快今生成 周二開始有長浪

2018-03-25 05:12

開車族哭哭 國內汽柴油價格明起調漲0.6元

2018-03-25 12:18

青年戲曲藝術節來了！ 迪化街吃玩買 別忘看好戲

2018-03-25 12:16

今年第3號輕度颱風 對台影響機率小

2018-03-25 11:39

怕保母虐兒 找托育服務中心有保障

2018-03-25 11:08

新竹男子不捨剃壞愛犬狗毛 自行剃頭髮贖罪反變桃太郎

2018-03-25 10:28

台灣人愛組社團 人民團體數五年增二成五

2018-03-25 10:23

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

大學生東沙巡禮 限額48名

2018-03-25 10:11

擴散條件不佳 西半部28測站空氣品質差

2018-03-25 10:02

天氣晴朗舒適 第3颱可能形成

2018-03-25 10:02

長期腹脹消化不良 醫籲小心大腸癌

2018-03-25 09:19

遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19

墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19

觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18

超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45

中油周一起油價可能漲0.6元 今年最大漲幅

2018-03-25 06:03

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

日式鍋物 注入春天活力

2018-03-24 13:15

春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13

春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00
看更多

熱門文章

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

新竹男子不捨剃壞愛犬狗毛 自行剃頭髮贖罪反變桃太郎

2018-03-25 10:28

中油周一起油價可能漲0.6元 今年最大漲幅

2018-03-25 06:03

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

輕颱鯉魚最快今生成 周二開始有長浪

2018-03-25 05:12

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

今日星座運勢／摩羯 銀白色幸運 適度運動運勢升

2018-03-25 00:00

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

PM2.5飆高！ 午後新竹以南空汙恐亮紅燈

2018-03-25 05:14

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19

長期腹脹消化不良 醫籲小心大腸癌

2018-03-25 09:19

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

親子按摩有幸福感 促進嬰幼兒健康

2018-03-24 14:38

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38

banila co.母親節預購　首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08

今彩539第107072期開獎

2018-03-24 20:54

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top