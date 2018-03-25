近5年統一發票千萬大獎 半數消費金額不及百元

2018-03-25 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部統計，統一發票獎金最高的特別獎、特獎，近 5 年(102~106 年)共有 743 位幸運中獎人，7 成 7 來自六都，鄉鎮市區以新竹市東區 21 人次最高；若以縣市中獎率觀察，以新竹市、台北市、澎湖縣最高，皆高於全國均數(十萬分之 3.2），連江縣最低，迄今無人中獎。

觀察開出獎項商店類型，多屬民生相關消費，其中以超商、餐飲店等最多，前 6 大類型商店占近 8 成；消費金額半數落在百元以下，其中最低金額僅 2 元，為超商之影印費，最高金額為 7萬1724 元之酒品消費。

統計處表示，我國開立(印製)統一發票張數呈逐年增長趨勢，近 2 年已接近百億張規模。98 年實施電子發票制度後，隨導入使用之營業人增加，電子發票占總發票張數比重明顯上升，106 年電子發票開立張數已達 68 億張，占 7 成。為防止逃漏稅、控制稅源及促進統一發票之推行，每年固定由營業稅稅收中提出 3%作為統一發票獎金之用 1，其中又以六獎之中獎號碼數及中獎人最多。

近 10 年六獎號碼共開出 285 組，其中僅 1 組號碼重複出現 3 次；若就百位、十位及個位數號碼出現率觀察，出現率最高者分別為號碼 0、3、6，機率皆超過 1 成 2 以上，而出現率最低者分別為 7、6、0，不及 8%。