百變高麗菜 煮炒醃都搭

每年3月是俗稱「菜王」的高麗菜價格最低的時候，平均每公斤批發下跌至10元以下，零售市場常有一個高麗菜20元、平易近人的價格，高麗菜本身營養豐富，趁現在價格低時多採購，好處多多。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，高麗菜可以做成許多家常料理，不僅適合油炒、涼拌、煮湯或醃製等烹調，也非常適合包水餃，日前農糧署才推了一套五行水餃，利用原味(白)、菠菜(綠)、黑豆(黑)、紅麴(紅)及南瓜(黃)等五種顏色，特製成水餃皮，加上高麗菜和新鮮豬肉，不僅視覺上賞心悅目，又能吃出健康美味。

翁震炘表示，高麗菜的運用很多，包括國人熟知的高麗菜飯、高麗菜封、高麗菜煎餅、黃金泡菜等美味料理，還有國人喜歡吃火鍋，不論是羊肉爐或薑母鴨，絕對少不了湯鍋裡放上美味爽脆的高麗菜，和火鍋相搭配最是對味。

他也推薦，這幾年黃金泡菜的團購興起，實際上民眾在家也能動手做，先將南瓜、胡蘿蔔切片備用，再把高麗菜剝成大塊狀，放入塑膠袋中撒鹽搖晃出水，擠乾水分備用，原本備好的南瓜、胡蘿蔔炒軟，加糖、白醋與大蒜後做成醬汁，和高麗菜充分混和，只要醃漬四小時，就成了團購中的熱賣商品黃金泡菜。

榮新診所營養師李婉萍表示，高麗菜很溫和，大人小孩都很合適，高麗菜有其蔬菜的甜味，在高湯中加入高麗菜，鮮味瞬間提升，富含鉀、鈣、鎂、磷、維生素A、C等豐富營養素，是非常值得推薦的食材。

高麗菜封

食材：高麗菜1個、五花豬肉1斤

調味料：醬油2大匙、冰糖少許、米酒2大匙

作法：

1.高麗菜整顆洗淨，切除中間整枝蒂頭，整顆滾水燙煮10鐘，撈起瀝乾水份。內部小葉片先取出一小部份（勿丟棄），形成一個盅型備用。

2.豬肉切塊熱水洗掉血水，加醬油、冰糖、米酒、水放入電鍋滷煮30分鐘。

3.整顆高麗菜盅放入鍋裡加入豬肉滷汁，滷至高麗菜軟爛後，將高麗菜剪成十字菜片翻開放上豬肉即可。

高麗菜封。 照片／農委會農糧署提供 分享 facebook

黃金泡菜

食材：高麗菜700g、南瓜肉50g、紅蘿蔔50g、蒜頭6顆、紅辣椒1大匙

調味料：鹽30g、糖100g、白醋100cc

作法：

1.辣椒切片，南瓜、胡蘿蔔去皮後，切薄片備用。

2.高麗菜洗淨後，切大塊狀剝散，放入塑膠袋中，加入鹽巴用力搖晃均勻，醃製5分鐘至出水後，擠乾水分備用。

3.熱鍋，倒入50cc的沙拉油，南瓜片、紅蘿蔔片炒軟後，放入調理機中，加糖、白醋、蒜頭打勻備用。

4.將辣椒片與做法2及做法3放進碗裡攪拌均勻後冷藏，醃4小時即可。

黃金泡菜。 照片／農委會農糧署提供 分享 facebook

高麗菜飯

食材：三杯米（約450g）、三杯水（約450cc）、高麗菜半顆、蝦米、香菇、豬肉適量、紅蔥頭

調味料：醬油、胡椒粉、糖少許

作法：

1.白米洗淨。

2.高麗菜洗淨切小片。

3.起油鍋加入蝦米、香菇、紅蔥頭爆香後加入豬肉絲炒熟，再加入調味料與高麗菜，拌炒完成備用。

4.米飯加入做法3拌均放入電鍋。

食譜／農委會農糧署提供